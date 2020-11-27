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Alışveriş çılgınlığı korona dinlemedi

İstanbul'da "Efsane Cuma" kampanyası dolayısıyla bazı alışveriş merkezlerinde yoğunluk olduğu gözlendi. Koronavirüs vakalarının arttığı şehirde vatandaşların sosyal mesafeyi riske atan görüntüleri endişe yarattı.

Alışveriş çılgınlığı korona dinlemedi

Alışveriş çılgınlığı korona dinlemedi

İstanbul'da "Efsane Cuma" kampanyası dolayısıyla bazı alışveriş merkezlerinde yoğunluk olduğu gözlendi. Koronavirüs vakalarının arttığı şehirde vatandaşların sosyal mesafeyi riske atan görüntüleri endişe yarattı.

27 Kasım 2020 Cuma 15:06
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Dünyanın birçok ülkesinde kasım ayının son haftası indirimli alışveriş kampanyalarının düzenlendiğini ve Türkiye'de "Efsane Cuma" olarak adlandırılan indirim günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Birçok firmanın yaptığı çeşitli kampanyalardan faydalanmak isteyenler, alışveriş merkezlerinde kalabalığa neden oldu.

Bir alışveriş merkezinin içindeki mağazaların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Bir başka alışveriş merkezinin içinde yemek yemek isteyen vatandaşlara, güvenlik görevlileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uyarıda bulundu.

Bazı vatandaşların ise yiyeceklerini alarak alışveriş merkezinin dışında yedikleri, bu sırada da maske ve mesafe kurallarına uymadıkları görüldü. Bayrampaşa ve Bakırköy'deki bazı alışveriş merkezlerinde de yoğunluk oluşurken, polis ve zabıta ekipleri maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda vatandaşları uyardı. Alışveriş merkezlerindeki otoparkların da hafta içi olmasına rağmen dolu olması dikkati çekti.

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