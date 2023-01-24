Alper Taşlıalan’dan Kahramanmaraş’ta düzenlenecek "Altın Külah" ödül töreniyle ilgili açıklama! “Projemi çaldılar”

Altın Külah isminin şahsına ait olduğunu ve projesinin çalındığını iddia eden Alper Taşlıalan, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi;

“Beni tanıyanlar bilir, kalemimi, fikrimi,projelerimi hiç satmadım hiç satılık olmadım ve BENİDE kimse satın alamaz, alamadıda.

Profilim, ben, radyo ve tv programlarım kimsenin ne silahşörü nede satılık kalemi oldum. Benim için doğru birdir seçenek yoktur.

Bu yüzden sevildim değer verildim, alnım açık, omurgamda hep dik oldu.Her ortamda yerim oldu.Hic yalaka olmadım fırsat kollamadım, fırsat peşinde koşmadım.

Hiç küçük düşünmedim kimseye el açmadım.Yaptığım işin en iyisini yaptım, karşılığınıda aldım.

Büyük düşündüm ve büyük projelere imza attım.

Cesur Radyoda çocuk yaşta başladığım kariyerimi, sevgili cesur ailesininde desteği ile hep ileriye taşıdım.Ses getirdim.Ulusal radyolarda yer aldım.Sonrasında Aksu Tv ile tv hayatına başlayıp sevgili yöneticilerimle dostlarımın desteği ile uusal tvlere sıçrayıp hic durmâdım ve yer almaya devam ettim ediyorumda.

Türkiye çapında dostlarımın ve büyüklerimin projelerimi ve beni desteklemesi ile ulusal tecrübede kazanmamla hep önce memleketim dedim ve değer kattım katmayada devam ettim.Hiç acaba yanlış mı yapıyorum demedim.Önce para değil önce Kahramanmaraş olsun dedim.

Süreci biliyorsunuz.Ben maddi manevi emek harcarken.Kafa patlatıp zaman harcarken,Basit sıradan konuyla alakası bile olmayan adamlar gelip projemi çalıyor.

Kendi projeleri gibi ahkam kesiyor sırıtarak poz veriyor.

"Altın Külah Ödül Töreni"nin temelini 2017 dondurma festivali sırasında dondurma tırı ile şehir şehir gezerken temelini atıyor dostlarımla paylaşıyor,, 2021 de de tanıtım filmini sosyal medyada kamuoyuyla paylaşıyor ve üstüne yetinmeyip bir hırsız çıkarda projeyi acaba çalarda kötü emellerine alet eder mi diyerek marka ve patent enstitusunden geçen yıl 8. Ayda koruma altına alıyorum.Ve elin saygısızı emek hırsızı çıkıyor projeymizi sahipleniyor ve başlıyor ödül satışına.

Ödüllere 25 bin tl 50 bin tl arası değerde biçiyor.

Kimler fikir hırsızının yanında ollacak? kimler karşısında olacak? Tepki verecek göreceğiz.

Kahramanmaraş sınav verecek.

Altın Külah ödülleri vereceklermiş göreceğiz.

Kıymetli büyüğüm Sami bey'inde ifadesiyle aralarında hiçbir sözleşme ve anlaşma bulunmayan bu şahıs samimiyetinide kullanarak baslıyor tuzağa. Sayın Sami Kervancıoğlu beyde markanın kendisine ait olan üretim hakkıyla detayları bilmeden tamam diyor. Memleket kazanacak diyor adam ne bilsin.

Projemizin çalındığından ve sadece bizim Altın Külah markasının organizasyon tv radyo ve reklam hakkını aldığımızdan ve projemizden haberi olmayarak memleketimizin için güzel olur tabi diyerek olur diyor ve iyi niyetide kullanılıyor.

3. şahısların bizden haberi var projeyi arakladık Alper'inda haberi olmaz adam yoğun ses çıkarmaz, çıkarsada desteği bulduk diyorlar.

Bu markanın organizasyon, reklam, tv radyo yayın marka hakkını alma sebebimiz zaten bu özel geceyi yapmak şehrimize yakışan bir geceyle taçlandırmaktı.

Gelinen nokta ne mi oldu?

Basitce adice ödülleri 25 bin TL ve 50 bin TL arasında satmak hiç aklımızdan geçmedi.

Ama adamlar denize düştük diyor.Proje güzel herkes beğeniyor.Ödülün ve projenin cazibesiyle firmalarımızın aklı çekliniyor.Ohhh yağsın paralar.Memleketi yağma başlıyor.

2021 yılında paylaştığımız tanıtım filmindeki gibi birebir aynı ama bizim amacımızın dışında düşüncelerimizin tam tersi ödüller pazarlanıyor.

İlçe belediyelerimizi de Büyükşehir 200 bin TL veriyor, sizde 150 bin TL verin diye bir oyunun içine çekmekte zaten hiç bize uymazdı ama malesef oda yapılıyor.Proje güzelde adamların amacı farklı bilinemiyor.

Çalınan bir projeyle valimize, vekillerimize, emniyet müdürümüze kadar gidip yerin dibine geçilebileceğinide hiç düşünmemiştik. Ama oda oldu.

Gözleri para hırsıyla o kadar kararmış ki bunların bu zavallıların, biran önce işi yapalım parayı götürelim derdiyle oldu bittiye getirme çabası asıl dertleri.

Bir yandan sehir dışından profesyonel dostlarımızın ya neler oluyor orada başka ülkemi orası hak hukuk ve emeğe saygı yok mu demesine mi yanayım, yoksa yıllardır emek verdiğim memleketimde halimi izah ederken onların adına benim utanmamamı yanayım?

Eveeet...

Büyük sınav Kahramanmaraş ve değer verdiğimiz büyüklerimiz için.

Emek verenler mi? yoksa fikir ve emek hırsızları mı kazanacak ? Hepimiz göreceğiz.

Ne şiş yansın ne kebap diyenleride, haklıya hakkını teslim edenleride herkes görecek.

Biz yaşça büyüğüz dedik, büyüklüğümüzü abiliğimizi yaptık.Lakin oyaladındık.

Büyüklerimizide hep dinledik.Çıkar menfaat gözetmedik.Yanlışlarından dönmesinide bekledik.Bu cahil arkadaşlarda bundan cesaret buldu sanırım.

Malesef cahil cesareti denilen şeyde bu.

Vazgeçmedik vazgeçmeyeceğiz.

Buna da tüm Türkiye şahit olacak.

Bu şehire ya fikir ve emek hırsızları yada biz fazla geleceğiz.

Ha bu arada biz ihtarnamemizi geçen hafta yolladık.

Süreci başlattık.Hiç geri adımda atmadık.

Bu tip insanları şımartan meydan veren destek veren herkes alsın takkeyi önüne düşünsün.Biz ne yaptık desin.

Ben giderim tüm Türkiye'de her köşesinde programda organizasyonda yaparım çünkü yaptığım işlerin ve benim bir geçerliliğim var.

Lakin onlar gidemez çünkü barınamaz.Barındırmazlar yer bulamazlar.

Burada aranızda yaşamaya ve emek hırsızlığı yapmaya hep devam ederler.Ve bu bir milad olacak.Daha da cesaretlenecekler.

Haydi buyrun nerede duracağınıza siz karar verin.”