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Aman dikkat! Sahte dolarları para sayma makinesi bile ayırt edemiyor

Türkiye'de özellikle kuyumcuların son günlerdeki kabusu sahte dolarlar oldu.

Aman dikkat! Sahte dolarları para sayma makinesi bile ayırt edemiyor

Aman dikkat! Sahte dolarları para sayma makinesi bile ayırt edemiyor

Türkiye'de özellikle kuyumcuların son günlerdeki kabusu sahte dolarlar oldu.

05 Ocak 2021 Salı 13:01
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Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye sokulan sahte paraları para sayma makinesi bile ayırt edemiyor. Para sayma makinelerinin yeni yazılımlarla güncellenmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, sahte paraların bant yapıştırma yöntemiyle de tespit edilebileceğine dikkat çekiyor.

Kuzey Irak'tan Türkiye ve Almanya'ya sokulan sahte paralar, esnafın korkulu rüyası oldu. Özellikle kuyumcuları hedef alan kalpazanlar yaptıkları sahte paralar, güncellenmeyen eski tip para sayma makinelerinden rahatlıkla geçebiliyor. Gerçeğinden ayırt etmenin imkansız olduğu paralar yüzünden Türkiye genelinde birçok esnaf büyük zarara uğramış durumda. Piyasada milyonlarca doların dolaştığına dikkat çeken uzmanlar, para sayma makinelerinin yanıltıcı olabileceği konusunda esnafı uyarıyor.

Paralar piyasaya çıktığında Türkiye'nin çeşitli noktasından kendilerine mesaj geldiğini belirten Almanya TR Kuyumcular Platformu Başkanı Yusuf Türköz "Biz bunu sosyal medya hesabımız dan duyurduk takipçilerimize. Türkiye'nin birçok iline ulaşmışlar. Sahte 50 Dolar, 50 Euro ve 50 TL'leri piyasaya sürmüş durumdalar. Makineler bu paraları ayırt edemiyor. Biz uyarabildiğimiz kadar arkadaşları uyardık" diye konuştu.

"PARALARIN SAHTE OLDUĞUNU AYIRT ETMENİN TEK YOLU BANT YAPIŞTIRMAK"
Piyasada şu anda bulunan para sayma makinelerinin yazılım yüklenmeden sahte paraları ayırt etme imkanının bulunmadığını söyleyen para sayma makinesi üreticisi Duran Kılınç "Piyasaya iki farklı sahte para sürülmüş durumda. Bunlardan bir tanesi çift yönlü bir yüzü geçiyor diğer yüzünü makine ayırt ediyor. Ancak diğer sürülen sahte paraların iki yüzünü de makine ayırt edemiyor. Bunu ayırt etmenin tek bir yöntemi var. Kuyumcu arkadaşlarım kağıdın üzerine bant yapıştırarak ayırt edebilir. Gerçek para da kağıt banta yapışmaz ama sahte parada kağıt bantla kalkar ve bunun sahte olduğunu öğrenebiliriz" ifadelerini kullandı.

Piyasada bulunan para sayma makinelerinin güncellenmesi gerektiğine dikkat çeken Kılınç, "Bu sahte paralar için yeni bir yazılım çıkarttık eğer bu yüklenmezse bu makineler bunun sahte olduğunu ayırt edemez.

Bütün kuyumcu arkadaşlar özellikle bu günler de çok dikkat etsin bütün aldıkları paraları bantla kontrol etsin makineler şu an sıkıntılı. Şu an piyasa da en az 100 milyon dolar bu şekilde para dolaşıyor" dedi.

Piyasa da bulunan paraları ayırt etmenin zorluğuna dikkat çeken kuyumcu Zafer Yılmaz ise "Çift taraflı yapılan paraları iki tarafını da makineden geçirirsek yakalama şansımız var ama diğer parada bant denemesini yapmazlarsa bunu mutlaka yiyeceklerdir. Biz inanıyoruz devletimiz bu konu da bir çalışma yapacaktır" şekilde konuştu.

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