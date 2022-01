Aracınız varsa mutlaka okuyunuz…

Başınıza gelebilecek tahlisiz kazalar sonrası ne yapmanız gerektiğini sizler için derledik.

İŞTE YAPMANIZ GEREKENLER…

Size çarpan araç olay yerinden kaçmış ve BELİRLENEMEMİŞ İSE veya

çarpan aracın sigortası yoksa, bütün hastane masraflarını cebinizden

yapmışsanız faturayı aşağıda bahsi gecen sigorta fonuna veriyorsunuz.

Sigorta Fonu size cebinizden ödediğiniz paranın tamamını ödüyor. Kaza

ölümlü ise varislere para ödeniyor. (cenaze v.s. masrafları).

Kaza geçiren sigortasız yurttaşların tedavisini,

Garanti Sigorta Fonu Karşılıyor, ancak pek bilen yok.

BU PARA NASIL ALINACAK?

Kaza geçiren vatandaş hastane masraflarını faturalı olarak Türkiye

Sigorta Reasürans Şirketleri Birliği'ne iletecek.

Bunun için birliğe,

0-212-324-19- 50 no' lu telefondan veya

http://www.tsrsb.org.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Türkiye'nin her yerinden başvuru aynı şekilde yapılacak.

Bu fon yaptırdığımız Trafik ve kasko sigortalarından kesilen %1-2 lik

paylardan oluşturulumuştur.

Fonun bu günkü maddiyatı 110 milyon Tl. seviyesindedir ve

vatandaşlarımız tarafından bilinmemektedir.

Gerekli belgeler:

Dilekçe ekinde (banka hesap numaranızı da yazın)

1- Hastane faturası

2- İkametgâh senedi

3- Nüfus cüzdan örneği

4- Trafik zaptı

5- Noterde imza beyanı

Belgeleri inceleyen birlik, vatandaşın verdiği banka hesap numarasına

parayı yatırıyor.

