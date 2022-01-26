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Kahramanmaraş
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Aracınız varsa mutlaka okuyunuz…

Araç kazalarında kaçan sürücü ve sonrasında için ne yapmak gerekir?

Aracınız varsa mutlaka okuyunuz…

Aracınız varsa mutlaka okuyunuz…

Araç kazalarında kaçan sürücü ve sonrasında için ne yapmak gerekir?

26 Ocak 2022 Çarşamba 14:48
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Başınıza gelebilecek tahlisiz kazalar sonrası ne yapmanız gerektiğini sizler için derledik.

İŞTE YAPMANIZ GEREKENLER…

Size çarpan araç olay yerinden kaçmış ve BELİRLENEMEMİŞ İSE veya
çarpan aracın sigortası yoksa, bütün hastane masraflarını cebinizden
yapmışsanız faturayı aşağıda bahsi gecen sigorta fonuna veriyorsunuz.

Sigorta Fonu size cebinizden ödediğiniz paranın tamamını ödüyor. Kaza
ölümlü ise varislere para ödeniyor. (cenaze v.s. masrafları).
Kaza geçiren sigortasız yurttaşların tedavisini,
Garanti Sigorta Fonu Karşılıyor, ancak pek bilen yok.
BU PARA NASIL ALINACAK?
Kaza geçiren vatandaş hastane masraflarını faturalı olarak Türkiye
Sigorta Reasürans Şirketleri Birliği'ne iletecek.
Bunun için birliğe,
0-212-324-19- 50 no' lu telefondan veya
http://www.tsrsb.org.tr/ adresinden ulaşılabilir.
Türkiye'nin her yerinden başvuru aynı şekilde yapılacak.
Bu fon yaptırdığımız Trafik ve kasko sigortalarından kesilen %1-2 lik
paylardan oluşturulumuştur.
Fonun bu günkü maddiyatı 110 milyon Tl. seviyesindedir ve
vatandaşlarımız tarafından bilinmemektedir.
Gerekli belgeler:
Dilekçe ekinde (banka hesap numaranızı da yazın)
1- Hastane faturası
2- İkametgâh senedi
3- Nüfus cüzdan örneği
4- Trafik zaptı
5- Noterde imza beyanı
Belgeleri inceleyen birlik, vatandaşın verdiği banka hesap numarasına
parayı yatırıyor.
LÜTFEN TANIDIĞINIZ YA DA TANIMADIĞINIZ HERKESE YOLLAYIN.
BELKİ ŞU AN BUNA GEÇEKTEN İHTİYACI OLAN BİR TANIDIĞINIZ OLABİLİR.

Son Güncelleme: 26.01.2022 18:33
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Aracınız Varsa Mutlaka Okuyunuz…
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