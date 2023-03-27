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Artçı depremlerin sayısı açıklandı!

Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından toplamda 18 bin 177 artçı sarsıntısının olduğunu açıkladı.

Artçı depremlerin sayısı açıklandı!

Artçı depremlerin sayısı açıklandı!

Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından toplamda 18 bin 177 artçı sarsıntısının olduğunu açıkladı.

27 Mart 2023 Pazartesi 12:35

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin artçı sarsıntıları sürüyor.

50 binden fazla insanın öldüğü depremler hakkında Kandilli Rasathanesine Deprem ve Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Haluk Özener açıklama yaptı.

Özener, meydana gelen depremlerin ardından 18 bin 177 artçı depremin olduğunu belirtti.

Özener’in konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

“6 Şubat 2023 saat 04:17'de Sofalıcı-Şehitkamil-Gaziantep ve 13:24'te Ekinözü-Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından, 26 Mart 2023 saat 20:30 itibarıyla bölgede toplam 18177 adet deprem çözümü yapılmıştır.”

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Artçı Depremlerin Sayısı Açıklandı!
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