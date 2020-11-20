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Askerlik ile ilgili MSB'den flaş karar! Koronavirüs nedeniyle ertelendi...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan askerlerin sevk tarihleri ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

Askerlik ile ilgili MSB'den flaş karar! Koronavirüs nedeniyle ertelendi...

Askerlik ile ilgili MSB'den flaş karar! Koronavirüs nedeniyle ertelendi...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan askerlerin sevk tarihleri ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

20 Kasım 2020 Cuma 17:09
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Açıklamada, 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlü askerlerin sevk tarihinin 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelendiği duyuruldu. Kararın pandemi nedeniyle alındığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan askere gidecekleri yakından ilgilendiren bir son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlü askerlerin sevk tarihini 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelendiği duyuruldu.

ASKERLİK İLE İLGİLİ FLAŞ KARAR: 1 AY ERTELENDİ

MSB'den '23-25 Kasım 2020 Tarihlerinde Sevke Tabi Yükümlülerin Sevklerinin Ertelenmesi' başlıklı yapılan açıklamada, "Pandemi̇ i̇le mücadele kapsamında 23-25 Kasım 2020 tari̇hleri̇nde sevke tabi̇ yükümlüleri̇n sevkleri̇, 22-24 Aralık 2020 tari̇hleri̇ arasında i̇cra edi̇lecek şeki̇lde ertelenmi̇şti̇r" denildi.

BEDELLİ ASKERLERİN SEVKLERİ ERTELENMEDİ

Öte yandan güvenlik kaynakları, terhislerin ertelenmesinin şu an için söz konusu olmadığını, 19-21 Kasım'da sevke tabi olan bedelli askerlerin sevklerinin ertelenmediğini bildirdi.

Son Güncelleme: 20.11.2020 17:20
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