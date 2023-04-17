Atilla makine’nin sahibi Ersin Atilla, Fas’ta Türk girişimciyi dolandırarak hayatını kararttı!

Demirel’in sağlığını elinden alan, tüm birikiminin Atilla Makine tarafından elinden alınması ve dolandırılmasıydı. Olay Fas’ın El Jadia şehrinde gerçekleşti.

Atilla Makina, Türkiye dışında Fas’ta da faaliyet gösteren bir Türk firması. 2016 yılında El Jadia’da Jorf Lasfar bölgesindeki Entegre Gübre Tesisi inşaatının yapımı sırasında firma çalışanlarının yemekleri, Türk girişimci Mustafa Demirel’in kurduğu Admerd Group Caterin Service Sarl Şirketi tarafından verildi. 1000 bin k,işye 3 ay boyunca yemek çıkartıldı. Ancak, Atilla Makine firması gizlice tüm inşaat vasıtalarını satarak ülkeyi terk etti.

Mustafa Demirel’in haklılığı Fas Krallığı Kazablanka Tiaret Temyiz Mahkemesi tarafından da onandı. (Dosya No: 2018/8202/5732- Hüküm no:9839) Buna rağmen ülkeyi terk eden firma sahibi Ersin Atilla Önce Dubai’ye daha sonra da Türkiye’ye geldi.

İflas ettiğini ifade edip borcunuz bu geçen zaman zarfında ödemeyen Atilla’nın ödemesi gereken tutar 2019 yılı itibari ile 3.371.706,8 Dirhem. Türk Lirası karşılığı 16 Nisan 2023 itibari ile yaklaşık 6.500.000 TL’ye tekabül etmektedir.

Mahkeme kararı görselleri:

Yılların birikimini Ersin Atilla’ya kaptıran Türk iş insanı Mustafa Demirel, bunu kendine yedirememiş ve intiharın eşiğine gelmiştir. Demirel’in psikolojik durumu giderek fiziksel rahatsızlığa dönüşmüş ve acilen kaldırıldığı hastanede aylarca yoğun bakımda kalmıştır. Ve ambulans uçakla Türkiye’ye getirilmişti.

1 yıl İstanbul’da tedavisi süren Demirel, hastane masraflarını ödeyemez duruma gelince, Ersin Atilla’dan borcunun bir miktarını istedi. Ancak Atilla hiçbir ödeme yapmayıp sadece 15 Mart’ta 18 bin TL ödeme yaptı.

Mustafa Demirel’in ambulans uçakla Türkiye’ye getirilmesi

İşte Ersin Atilla ve Mustafa Demirel Arasındaki yazışmalar:

Para gönderebilecek durumumuz kalmadı, şöyle anlatayım ne Benim şahsi olarak ne de ATİLLA Makinanın şu anda bir bankada dahi hesabı kalmadı, devamlı İCRA ve HACİZ işlemleri ile uğraşıp duruyorum, bunlara ek diğer bir sürü sıkıntıyı saymaya kalkışsam epeyi bir yazmam gerekecek. Sizin durumunuzu da tahmin ediyorum fakat şu anda maalesef çözüm üretemiyorum. “ Atilla Makina Sahibi Ersin Atilla

Merhaba Ersin bey, Sizden rica ediyorum lütfen yardımcı olunuz bakın bir yıldır hastalıkla mücadele ediyorum biraz empati yapın işim yok maddi imkansızlıklar içerisinde borç harç İçerisinde tedavimi olmaya çalışıyorum şubat ayında tekrar amaliyat var yardımcı olunuz. Sizden tek ricam en azında yardımcı olunuz. “ Türk İşletmeci Mustafa Demirel

Merhaba Mustafa bey Geçmiş olsun, Allah şifa versin, keşke sıkıntım olmasa size istediğiniz gibi yardımcı olabilseydim, yinede bir imkan olursa size ödeme yapacağım, bana hesap numaranızı gönderebilir misiniz. “ Atilla Makina Sahibi Ersin Atilla

Merhaba Ersin bey, Sizden rica ediyorum lütfen kaç yıldır yardımcı olamadınız durumunuz itibariyle inanıyorum ki sizin bunca yıllık tecrübenizden dolayı yirmi otuz bin dolar bulma imkanınız vardır sizden hepsini talep etmiyorum abi sağlıklı iken bir fayda göremedim en azından hastalığım için yardımcı olunuz yok abi yok tedavi olamıyorum artık imkansızlıktan siz cevap bekliyorum. Teşekkürler. “ Türk İşletmeci Mustafa Demirel