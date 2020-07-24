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Ayasofya'da dikkat çeken görüntü! 'Yeşil Sancak' minbere asıldı...

Ayasofya'da ilk Cuma namazı kılındı. Cuma namazı öncesinde bir görüntü dikkatleri çekti.

Ayasofya'da dikkat çeken görüntü! 'Yeşil Sancak' minbere asıldı...

Ayasofya'da dikkat çeken görüntü! 'Yeşil Sancak' minbere asıldı...

Ayasofya'da ilk Cuma namazı kılındı. Cuma namazı öncesinde bir görüntü dikkatleri çekti.

24 Temmuz 2020 Cuma 15:45

Sosyal medyada da binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüde, Ayasofya Camisi'ndeki minbere 'yeşil sancaklar' asıldığı görüldü. Yeşil sancaklar, Osmanlı İmparatorluğu döneminde fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılır ve minberin sağ giriş tarafına kılıç konulurdu.

Ayasofya Camisi'nde beklenen an geldi. On binlerce kişinin katılımı ile 1934'te ibadete kapatılan Ayasofya Camisi'nde 86 yıl sonra ilm Cuma namazı eda edildi. Tüm dünya tarihi gelişmeyi yakından takip ederken, Yunanistan yas ilan etti. Kiliselerde 1453'teki ayini düzenleme ve bayrakları yarıya indirme kararı alındı. Ayasofya Camisi'ndeki tarihi görüntülerde ise, 'Yeşil Sancak' dikkatlerden kaçmadı.

AYASOFYA'DA YEŞİL SANCAKLAR ASILDI

Ayasofya Camisi'nde ilk namaz öncesi minbere iki yeşil sancak asıldı. Sancaklar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Binlerce kişi bu fotoğrafı farklı notlar ekleyerek paylaştı.

YEŞİL SANCAKLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Tarihi günde dikkat çeken kare sonrası, binlerce kişi 'Yeşil Sancak'ın ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. 'Yeşil Sancak', tarihi bir önem taşıyor.

Osmanlı İmparatorluğu fethin sembolü olarak 'Yeşil Sancak' kullanıyordu. Fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılır ve minberin sağ giriş tarafına kılıç konulurdu.

Anahtar Kelimeler:
AyasofyaCamiCumaYeşil Sancak
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