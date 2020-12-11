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Aynı aileden tam 5 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Dünyayı resmen etkisi altına alan ölümcül salgın koronavirüs can almaya devam ediyor. Rize'den gelen son dakika haberi ise adeta yürekleri dağladı. Rize'de aynı aileden 5 kişi 1 ay içerisinde koronadan hayatını kaybetti. Aileden 7 kişinin daha koronavirüs tedavisi gördüğü belirtiliyor.

Aynı aileden tam 5 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Aynı aileden tam 5 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Dünyayı resmen etkisi altına alan ölümcül salgın koronavirüs can almaya devam ediyor. Rize'den gelen son dakika haberi ise adeta yürekleri dağladı. Rize'de aynı aileden 5 kişi 1 ay içerisinde koronadan hayatını kaybetti. Aileden 7 kişinin daha koronavirüs tedavisi gördüğü belirtiliyor.

11 Aralık 2020 Cuma 17:08
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İstanbul'da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç'e, rahatsızlanınca götürüldükleri hastanede koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan Muhammet Genç hastanede, oğlu Burak Genç ise evde tedaviye alındı. Evde izole olan Burak Genç, geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Kasım'da hayatını kaybetti. Burak Genç'in cenazesi, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde toprağa verildi.

Burak Genç'in ölümünün hastanede durumu ağırlaşan babası Muhammet Genç de 12 Kasım'da yaşamını yitirdi.

3 çocuk babası Muhammet Genç, salgın tedbirleri altına kılınan cenaze namazının ardından, daha önce oğlunun defnedildiği kabristanlıkta, gözyaşları arasında defnedildi. Genç ailesinden Ali Genç'in dün, İbrahim Genç'in (53) geçen hafta, Bünyamin Genç'in (36) de 10 gün gün önce koronavirüsten hayatı kaybettikleri belirtildi.

Aynı aileden 7 kişinin de koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

CENAZE VE TAZİYEDE VİRÜS BULAŞMIŞ

Rize'de, yaklaşık 1 ay içinde koronavirüsten yaşamını yitiren aynı aileden 5 kişi ile tedavisi süren 7 akrabalarının, taziyede virüs kaptıkları ortaya çıktı. Covid-19'dan hayatını kaybeden Burak Genç'in cenaze ve taziyesinde bir araya gelen aile bireylerine virüsün yayıldığı öğrenildi.

Babası Ali Genç'i de defneden Mustafa Genç, "Önce İstanbul'da halamın eşine koronavirüs tespiti yapıldı sonra aileye bulaştı. Halam ve küçük çocuğu iyileşti, maalesef 1 ay önce Burak'ı kaybettik. Cenazede sosyal mesafe kurallarına uyulmadı. Aradan geçti 5 gün, babası vefat etti. Ben o zaman karantinadaydım; kardeşim Bünyamin, İstanbul'a döndü testi pozitif çıktı. O cenazedeki akrabalardan 12 kişi pozitif çıktı. Daha sonra İbrahim Genç vefat etti, babamla aynı yerde tedavi görüyorlardı, 1 hafta sonra da babamı kaybettim. Bu hastalığın acı tarafı yakınlarımız hastalandıklarında hiçbir şey yapamıyoruz, yanlarında olamıyoruz, hizmet edemiyoruz. 2 halam şu anda yoğun bakımda yatıyor. Biz cenazemizi 10 kişi ile defnettik, akşam da yasımızı 4 kişi tutuyoruz. Herkes dikkat etsin, sosyal mesafeye uysun. Bu işin şakası yok. Bize de şaka gibi geliyordu ama başımıza gelince ne olduğunu anladık" dedi.

Genç ailesinin akrabası Ali Genç de "Kardeşimin oğlu Burak Genç'i kaybettik, 5 gün sonra da babasını, 7 gün sonra da Bünyamin'i kaybettik sonra 2 kardeşimi toprağa verdim. Bugün de kayınımı kaybettim. 12 kişi koronavirüs tedavisi gördük, bu 5 kişi tedaviyi tamamlayamadı. Kendimizi bu hastalıktan koruyamadık, millet korusun, dikkat etsin. Başkaları yaşamasın, 1 ayda 5 akrabayı toprağa vermek ne demek? 2 baldızım yoğun bakımda tedavileri devam ediyor, makineye bağlılar, inşallah kurtulurlar" diye konuştu.

Son Güncelleme: 11.12.2020 18:37
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