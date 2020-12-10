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Azerbaycan Zafer Günü’nü kutlarken Ermenistan’da ortalık karıştı

Azerbaycan, yıllardır Ermenistan işgalinde bulunan Dağlık Karabağ’ı geri aldı.

Azerbaycan Zafer Günü’nü kutlarken Ermenistan’da ortalık karıştı

Azerbaycan Zafer Günü’nü kutlarken Ermenistan’da ortalık karıştı

Azerbaycan, yıllardır Ermenistan işgalinde bulunan Dağlık Karabağ’ı geri aldı.

10 Aralık 2020 Perşembe 13:49
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Türkiye’nin de yardımıyla işgal altındaki topraklarını geri alan Azerbaycan’da bugün Zafer Günü kutlamaları yapılırken Ermenistan’da ortalık karıştı. Tarihi hezimetten Paşinyan’ı sorumlu tutan protestocular istifa sloganları attı. Polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Azerbaycan Zafer Günü'nü kutlarken Ermenistan'da öfke ve karışıklık hakim.

Ermenistan'da Başbakan Paşinyan'ın istifasını talep etmek için düzenlenen mitinge katılan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki zaferinden bu yana ülke genelinde protestolar sürüyor.

Bugünkü protestolar sırasında da pek çok eylemci gözaltına alındı. Protestocular Paşinyan'ın istifası talebini yineledi. Ermenistan'da gerginlikler sürerken Azerbaycan'da da kutlamalar tüm hızıyla devam ediyor.

Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ünlü Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, törende "Ermenistan, Azerbaycan halkına karşı savaş suçu işledi. Toprak bütünlüğümüzü savaş meydanında tekrar kazandık" dedi.

Başkan Erdoğan ise şunları söyledi:

Karabağ'a katliam ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyenlerin artık akıllarını başlarına toplamaları gerekiyor.

Ermeni politikacıların barış ve istikrar konusunda cesur adımlar atmalarını temenni ediyoruz. Aliyev kardeşim, Azerbaycan halkının yaşadığı onca acıya rağmen takdire şayan bir tavır sergilemektedir.

İyi niyetli çabalarını biz de destekliyor, muhataplarınca değerlendirilmesini istiyoruz.

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