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Babasını öldüren 16 yaşındaki genç beraat etti!

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme! İstanbul Sultangazi’de 2019 yılının Ekim ayında İ.D. isimli 16 yaşındaki genç, annesini bıçakla yaralayan babasını, annesini korumak için öldürmüş, verdiği ifadedeki detaylar kan dondurmuştu.

Babasını öldüren 16 yaşındaki genç beraat etti!

Babasını öldüren 16 yaşındaki genç beraat etti!

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme! İstanbul Sultangazi’de 2019 yılının Ekim ayında İ.D. isimli 16 yaşındaki genç, annesini bıçakla yaralayan babasını, annesini korumak için öldürmüş, verdiği ifadedeki detaylar kan dondurmuştu.

11 Aralık 2020 Cuma 14:11
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İ.D., babasının yıllardır annesine şiddet uyguladığını, olay günü de kardeşlerinin gözü önünde annesinin dilini kesmeye çalıştığını söylemişti 16 yaşındaki İ.D. yargılandığı davada beraat etti.

Sultangazi'de 10 Ekim 2019'da İ.D., annesine yıllardır şiddet uygulayan ve olay günü de kardeşlerinin önünde dilini kesmeye çalışan babası Yusuf D.'yi bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. Olayın ardından tutuklanan ve 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen suça sürüklenen çocuk (SSÇ) İ.D.'nin yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada SSÇ ile avukatı Burak Temizer hazır bulundu.

Bir önceki celse mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı İ. D.'nin 'üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını ancak üst sınırdan haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etmişti.

"OLAY ANINDA BAŞKA SEÇENEĞİ YOKTU"

Suça sürüklenen çocuk (SSÇ) İ. D.'nin avukatı Burak Temizer bir önceki celse verilen mütalaaya karşı savunmasında müvekkilinin annesinin canına yönelen ağır bir saldırıyı defettiğini söyleyerek "Olay anında başka seçeneği yoktu. Kimse annesinin canına yönelmiş ağır bir tehlikeye katlanmak durumunda değildir. Müvekkilimin o gün yapmak zorunda kaldığı şey yaratılıştan kaynaklı içgüdüsel bir savunmadır. Ölçülüdür. Mecburidir. Müvekkil o gün bu şekilde davranmasaydı belki de tüm aile bugün hayatta değildi. Savcılık mütalaasını ve haksız tahrik indirimi ile cezalandırma talebini kabul etmiyoruz. Müvekkilimin beraatini talep ederim" şeklinde beyanda bulundu.

Son sözü sorulan SSÇ ise "Başka çarem yoktu keşke böyle olmasaydı" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme İ.D.'nin annesine yönelmiş saldırıyı defetmek amacıyla hareket ederken mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan dolayı meşru müdafaa sınırını aştığını belirterek beraat kararı verdi.

Son Güncelleme: 11.12.2020 18:38
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