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Bahçeli’den Uzaya Gidecek İlk Türk İçin İsim Önerisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, astronot ya da kozmonot kelimelerini kullanmak yerine Türkçe isim kullanalım çağrısında bulundu. Siyasilerden bu çağrıya ilk öneri MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, astronot yerine "Cacabey" isminin kullanılmasını önerdi.

Bahçeli’den Uzaya Gidecek İlk Türk İçin İsim Önerisi

Bahçeli’den Uzaya Gidecek İlk Türk İçin İsim Önerisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, astronot ya da kozmonot kelimelerini kullanmak yerine Türkçe isim kullanalım çağrısında bulundu. Siyasilerden bu çağrıya ilk öneri MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, astronot yerine "Cacabey" isminin kullanılmasını önerdi.

10 Şubat 2021 Çarşamba 11:17
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Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gökyüzüne bak ayı gör" ifadeleriyle Türkiye'nin ilk Milli Uzay Programı'nı açıkladı. Programda konuşan Erdoğan, "Madem ki bir vatandaşımız uzaya girecek, artık astronot ya da kozmonot kelimelerine Türkçe karşılık bulmak gerekiyor. Buradan dilbilimcilerimize çağrıda bulunuyor ve diyorum ki, gelin Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım" ifadelerine yer verdi.

BAHÇELİ "CACABEY" İSMİNİ ÖNERDİ

İsim çağrısı için sosyal medyada binlerce paylaşım yapılırken siyasilerden ilk öneri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli yaptığı açıklamada "Cacabey" isminin kullanılmasını önerdi.

CACABEY KİMDİR?

Ceceli aşiretinin beyi Emir Bahaddin Caca'nın oğlu olan Cacaoğlu Nureddin Cebrail, 1240'ta Kırşehir'de doğdu. Kırşehir'e büyük hizmetlerde bulunmuş, büyük ve tarihi şahsiyettir. Adı edebileşmiş bu devlet adamı "Cacabey" adıyla ün kazanmıştır.

Selçukluların son yıllarında düzen bozulduğu için iller valiler ile yönetiliyordu. Eskişehir Emiri olarak görülen Caca Bey, bir süre Tokat'ta kaldıktan sonra Kırşehir'e bey olmuştur.

Kırşehir Beyi iken, Emirhor olan Eseddedin İsyanı'nı bastırdı. Elbistan Savaşı'na katıldı. Orada Mısır Memlük Sultanı Baybars'a esir düştü. Baybars bütün esirleri serbest bırakınca Caca Bey Şam'dan Kırşehir'e döndü. Bir hükümdar gibi Kırşehir'de hüküm süren Caca Bey'in ünü, kısa sürede her tarafa yayıldı.

Genç yaşında zekasını göstererek üstün hizmetlerde bulunan Caca Bey, kısa zamanda büyükler arasına karıştı. Mevlana, yazdığı mektupta onu övmüş, başarısını tescil etmiştir. Aralarındaki birçok görüşmede de bu konuyu dile getirmiştir. Özel Türkçe konuşan, emirleri ve devlet yazışmalarında Türkçe yazan Caca Bey, kendi idaresinde olan Hacı Bektaş ile de ilgilenmiş, onu himaye etmiştir.

Anadolu'da bir çok hayır kurumu yaptırmıştır. Bu arada Eskişehir'de bir cami ve bir han yaptırmış, 17 cami ve zaviyeyi de onarıma almıştır. Kırşehir'de bu gün bir mimari anıt olarak yükselen Caca Bey Medresesi'ni de yaptırmıştır. Devrin fakültesi gözüyle bakılan bu binada Türkçe eğitimi veriyordu. Arapça ve Acem dili ile de eserleri vardır. Ayrıca İslam Hukuku ile felsefe ve tasavvuf dersleri de öğretiliyordu. Kubbesi açık ve altında bir kuyunun bulunduğu Cacabey Medresesi'nde kuyuya yansıyan yıldızlar incelenir, bunlar üzerinde araştırmalar yapılırdı. Bundan anlaşıldığına göre, bu medrese o dönemlerde astronomi araştırmaları yapılıyor, matematik, fizik, kimya gibi konularda eğitim veriyordu.

Caca Bey, 1301 yılında Rum tekvurları ile savaşırken şehit düştü. Naaşı Kırşehir'e getirilerek 1272'de yaptırdığı medresenin yanındaki türbeye defnedildi.

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