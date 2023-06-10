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Bakan Göktaş: “Kahramanmaraş’a kız çocuk evleri sitesi açıyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş’ta bir dizi etkinliğe katılarak, konteyner kentleri ziyaret etti.

Bakan Göktaş: “Kahramanmaraş’a kız çocuk evleri sitesi açıyoruz”

Bakan Göktaş: “Kahramanmaraş’a kız çocuk evleri sitesi açıyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş’ta bir dizi etkinliğe katılarak, konteyner kentleri ziyaret etti.

10 Haziran 2023 Cumartesi 18:11

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta depremzedeleri ziyaret eden Bakan Göktaş, MKE Elmadağ Roket ve Patlayıcı Fabrikasında şehit düşen beş işçiye ve Hatay’da görev yapan Komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya’nın şehit düşmesiyle ilgili baş sağlığı diledi.

Önsen Mahallesi'nde hazineye ait olan yaklaşık 25 bin metrekarelik arsanın il müdürlüğüne tahsis aşamasında olduğunu söyleyen Bakan Özdemir, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılacak zemin etüdünün uygun olması halinde tahsissin ardından ilk kazmanın vurulacağı müjdesini verdi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, burada yaptığı açıklamada; “Asrın felaketini yaşadığımız 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam 125 gün geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hükümet olarak ilk andan itibaren deprem bölgesinde vatandaşlarımızın yanında olduk. Onların acılarına ortak olduk. Yaralarını sarmak için var gücümüzle çalıştık. Çalışmaya devam ediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmet Hizmetler Bakanlığı olarak göreve başladıktan sonra ilk ziyareti Kahramanmaraş'a yapıyorum. Çünkü bakanlık olarak bizim bu bölgede yapacak çok işimiz var. Eksikleri, ihtiyaçları yerinde görmek, tespitleri yapmak için incelemelerimizi yaptık. Karacasu Konteyner Kentte toplam 5 bin 982 vatandaşımız kalıyor. 65 yaş üstü 443 vatandaşımızın, 64 engelli vatandaşımızın, 2 bin 337 çocuğumuzun olması nedeniyle bizim için burası özel önem verdiğimiz, daha hassas çalıştığımız bir alan olmuştur. Bugün burada bir önemli müjdeyi daha vermek istiyorum. İlimizin ihtiyacı olan kız çocuk evleri sitesinin yapılması için çalışmalarımızda sona gelindi. Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi'nde hazineye ait olan yaklaşık 25 bin metrekarelik arsa il müdürlüğümüze tahsis aşamasında. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz tarafından yapılacak zemin etüdünün uygun olması halinde bu tahsis yakın zamanda gerçekleşecek. Tahsisin hemen ardından da inşallah ilk kazmayı vurarak yeni kuruluşumuzu hizmetinize sunacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Rabbim bizlere bir daha böylesine büyük acılar yaşatmasın. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin her zaman yanında olacağımızı da tekrardan ifade etmek istiyorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.”

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Bakan Göktaş: “Kahramanmaraş’a Kız çocuk Evleri Sitesi Açıyoruz”
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