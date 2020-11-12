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Bakan Koca, BioNTech kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin'le görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika paylaşımı! Bakan Koca: Prof. Dr. Uğur Şahin’le bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya’da, kendi şirketleri olan BioNTech’te COVID-19’a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi.

Bakan Koca, BioNTech kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin'le görüştü

Bakan Koca, BioNTech kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin'le görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika paylaşımı! Bakan Koca: Prof. Dr. Uğur Şahin’le bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya’da, kendi şirketleri olan BioNTech’te COVID-19’a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi.

12 Kasım 2020 Perşembe 18:44
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Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan kritik bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca dünyanın konuştuğu aşının üretildiği tesisin kurucularından olan Prof. Dr. Uğur Şahin'le telefon görüşmesi yaptı.

Koca görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları paylaştı : Prof. Dr. Uğur Şahin'le bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya'da, kendi şirketleri olan BioNTech'te COVID-19'a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik.

Son Güncelleme: 12.11.2020 18:48
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