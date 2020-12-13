Bakan Koca’dan 8 ile müjde!

Koca TBMM görüşmelerinde yaptığı konuşmasında birkaç başlıkta koronavirüs sürecine dair çok önemli bilgiler aktarırken iki ana başlık öne çıktı. TBMM’de verdiği son dakika haberinde Türkiye’nin ürettiği kitin DSÖ tarafından kabul edildiğini belirten Bakan Koca’nın ayrıca Trabzon, Diyarbakır, Sakarya, Muş gibi illerin de içinde olduğu toplam 8 il için müjdesi de vardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda Sağlık Bakanlığının bütçesine dair konuşmasını gerçekleştirdikten sonra bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin Bakanlık, koronavirüs, hastaneler, aşı ve hizmetlerle ilgili sorularını cevapladı. Konuşmasında ve muhalefet partilerinden gelen sorulara verdiği cevaplar içerisinde çok önemli açıklamalar yapan Bakan Koca gündemi belirleyecek 2 başlığı da meclis kürsüsünden açıkladı. Buna göre Koca'nın açıklamasında DSÖ'nün Türkiye'nin ürettiği koronavirüs kitini listeye alması yer alırken 8 şehir için de müjdeli haber geldi.

KORONAVİRÜS SÜRECİNDE 5 AŞAMA BİRBİRİNE ENTEGRE EDİLDİ

Fahrettin Koca, laboratuvarlar ve filyasyon ekipleriyle güçlendirilen birinci basamak sağlık ağının gelişmiş bilişim altyapısıyla hastanelerle entegre çalışma imkanına kavuştuğunu vurgulayarak, şüpheli temastan izolasyona, erken tanıdan tedavi sürecine, HES kodu uygulamasından risk haritalarına kadar bütün sürecin en ince ayrıntısına kadar takip edildiğini belirtti.

TÜRKİYE'DE KULLANILAN 100 İLACIN 88'İ TÜRK MALI

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun, toplum sağlığı açısından son derece önemli bir görevi yerine getirdiğini ve bu yıl içinde Uluslararası Uyumlaştırma Konseyi ve Uluslararası İlaç Denetim Birliği üyeliklerine kabul edilerek uluslararası tanınırlığa sahip bir otorite haline geldiğini ifade etti. Türkiye'nin ilaç konusunda önemli aşamalar kaydettiğini vurgulayan Koca, geçtiğimiz yılda tüketilen her 100 kutunun 88'inin Türkiye'de üretildiğini belirtti.

16 AŞI ÇALIŞMAMIZ VAR, İKİSİ İLK AŞAMAYI GEÇTİ: TARİH 25 ARALIK

Bakan Koca'nın açıklamaları içerisinde çarpıcı bilgiler yer aldı. Koca koronavirüs aşısına ilişkin olarak "Dünyaya paralel olarak ülkemizde de kovid-19 ile ilgili 16 ayrı aşı çalışması yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi, klinik öncesi dönemi başarıyla tamamlayarak insan denemelerine başlamıştır. Faz 2 çalışmasına ise 12 gün sonra 25 Aralık'ta başlanacaktır" dedi.

NİSAN'DA DİREKT KULLANIM BAŞLAYACAK

Kendi aşı çalışmalarımız bir yana, dünyada etkisi ve güvenliği kanıtlanmış aşılara en erken sürede erişebilmenin gayreti içindeyiz. Yerli aşımızı da nisan ayında başarıyla yapacağımızı ümit ediyorum.

"GARANTİ SÖZ KONUSU DEĞİL!"

Bakan Koca, sağlıkta devrimi gerçekleştiren şehir hastaneleriyle ilgili gerçek dışı iddialara da ser şekilde karşılık verdi. Buralarda hasta sayısı garanti edildiği gibi iddialara cevap verene Koca "Daha önce de defalarca söylememe rağmen şehir hastanelerinde hasta garantisi verildiği iddiaları gerçek dışıdır. Ne acil hizmetlerinde ne poliklinik muayenelerinde ne ameliyatta ne de yatak doluluk oranında herhangi bir garanti söz konusu dahi değildir" dedi.

8 İLE MÜJDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de verdiği haberde 6 ile müjde niteliğinde bilgiler aktardı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yapılan son sağlık yatırımlarını anlatarak Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa şehir hastaneleri dışında da yeni adımlar atılacağını bildiridi. Koca Batman, Kars, Muş, Siirt, Bingöl ve Şırnak'ta 500 yataklı hastaneleri 2023 yılında tamamlayacaklarını, bu bölgedeki yatak sayısının 13 bin 725 olacağını bildirdi. Koca her dakika takip ettiğini belirttiği çalışmalara ilişkin sözlerine şöyle devam etti; "Samsun, Aydın ve Trabzon'daki üç şehir hastanemizin ihale süreçleri genel bütçeden tamamlanmış olup inşaat çalışmasına başlanmaktadır. Ordu, Denizli, Sakarya, Diyarbakır ve Antalya; Rize ve 750 yataklı Mardin şehir hastanelerimizin ihalelerini de sırayla yaparak 2023 yılından önce hizmete almayı planlıyoruz"

DSÖ TÜRKİYE'NİN ÜRETTİĞİ KİTİ KABUL ETTİ

Türkiye'nin Kovid-19 sürecinde ürettiği kitlere değinen Koca, Dünya Sağlık Örgütü sitesinde kabul edilebilirliği olan 20 tane kit içerisinde Türkiye'nin ürettiği bir kitin de olduğunu söyledi. Koca, BM'ye üye bütün ülkelerin hiçbir sertifika istemeden bu kite ulaşabileceğine dikkati çekerek bu dönemde maske ve tulum gibi koruyucu malzemelerin üretim kapasitesinin artırıldığını, solunum cihazı üretildiğini, tedavide kullanılan bazı ilaçların yerli üretime geçilmesinin temin edildiğini aktardı.