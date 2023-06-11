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Bakan Yerlikaya; “Kahramanmaraş’a 110 bin 681 konut yapılacak”

Programı kapsamında Kahramanmaraş’a gelen ve bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın iş birliğiyle Kahramanmaraş’ımıza yaklaşık 110 bin 681 konut yapılacak. Bunların 36 bin 94’ünün ihalesi yapıldı. İnşallah bunları bir yıl içerisinde tamamlayarak hak sahiplerimize teslim edeceğiz” dedi.

Bakan Yerlikaya; “Kahramanmaraş’a 110 bin 681 konut yapılacak”

Bakan Yerlikaya; “Kahramanmaraş’a 110 bin 681 konut yapılacak”

Programı kapsamında Kahramanmaraş’a gelen ve bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın iş birliğiyle Kahramanmaraş’ımıza yaklaşık 110 bin 681 konut yapılacak. Bunların 36 bin 94’ünün ihalesi yapıldı. İnşallah bunları bir yıl içerisinde tamamlayarak hak sahiplerimize teslim edeceğiz” dedi.

11 Haziran 2023 Pazar 10:17

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında yürütülen çalışmaları yerinde incelemek ve bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Afet Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Yerlikaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, bakanlık ve kurum yetkilileri de yer aldı.

Öncelikli Hedefimiz Depremzedelerin Barınmasını Sağlamak

Şehirde yürütülen ve planlanan faaliyetlerin görüşüldüğü toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, “6 Şubat’ta meydana gelen yüzyılın felaketinin 125’inci günündeyiz. O günden bugüne el birliğiyle yapılanları yerinde incelemek ve Kahramanmaraşlı kardeşlerimizle hemhal olmak için buradayız. Öncelikli amacımız çadırda kalan vatandaşlarımızı konteynerlere taşımak, nihayetinde kalıcı konutlarımızın inşasını da bir an önce tamamlamak. 125 gündür devletimiz ve milletimiz el ele verdik, kardeşlik ve yardımlaşma ruhuyla yaralarımızı sarmak için canla başla çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Asrın felaketinde asrın kardeşliğini gösterdik. Bu noktada emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.

Kalıcı Konutlar 1 Yıl İçerisinde Teslim Edilecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamalarının devamında, “Deprem sonrası vatandaşlarımızın en önemli ihtiyaçlarının başında barınma geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi depremzedelerimizi kalıcı konutlarına kavuşturmak için hükümetimiz canla başla çalışıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın iş birliğiyle Kahramanmaraş’ımıza yaklaşık 110 bin 681 konut yapılacak. Bunların 36 bin 94’ünün ihalesi yapıldı. İnşallah bunları bir yıl içerisinde tamamlayarak hak sahiplerimize teslim edeceğiz” cümlelerini kaydetti.

Bakan Yerlikaya ve Başkan Güngör, Samsun Çarşısı’nı Ziyaret Etti

Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantının ardından program Büyükşehir Belediyesi’nde devam etti. Bakan Yerlikaya ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Başkan Güngör, şehirde gerçekleştirilen çalışmalara ve planlanan yatırımlara ilişkin son bilgileri aktardı. Bakan Yerlikaya’nın Kahramanmaraş programı Trabzon Caddesi’nde bulunan Samsun Çarşısı’nda esnaf ziyaretiyle noktalandı.

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Bakan Yerlikaya; “Kahramanmaraş’a 110 Bin 681 Konut Yapılacak”
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