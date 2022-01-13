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Bakanlık, Bu Görüntü Sonrası İnceleme Başlattı

Milli Savunma Bakanlığı, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik ettiği görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

Bakanlık, Bu Görüntü Sonrası İnceleme Başlattı

Bakanlık, Bu Görüntü Sonrası İnceleme Başlattı

Milli Savunma Bakanlığı, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik ettiği görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

13 Ocak 2022 Perşembe 15:23
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Bülent Ersoy dün konser için gittiği Ankara'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etti.

Tekerlekli sandalye ile Anıtkabir'e gelen Bülent Ersoy'un görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Bülent Ersoy'a yağmur altında gittiği Anıtkabir'de, üniformalı bir asker şemsiyeyle eşlik etti. Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Ankara'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri Anıtkabir'i ziyaret eden ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Diva lakaplı Bülent Ersoy'dan tepki çeken görüntülere ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

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BakanlıkBu Görüntü Sonrası İnceleme Başlattı
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