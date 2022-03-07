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Bakanlık Kahramanmaraş’ta Noter Alımı Yapacak

Adalet Bakanlığı noter alımı için yeni iş ilanları yayınladı. Bakanlık Kahramanmaraş dahil 58 il ve ilçede noter alımı için liste yayınladı.

Bakanlık Kahramanmaraş’ta Noter Alımı Yapacak

Bakanlık Kahramanmaraş’ta Noter Alımı Yapacak

Adalet Bakanlığı noter alımı için yeni iş ilanları yayınladı. Bakanlık Kahramanmaraş dahil 58 il ve ilçede noter alımı için liste yayınladı.

07 Mart 2022 Pazartesi 13:47
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UYAP başvurusu için adaylar hangi şehir ve ilçesinde kadro olduğu açıklandı.

Adalet Bakanlığı noter alımı UYAP başvuruları başladı. Resmi gazetede yayınlanarak başvuru kabul ediyor. 58 şehir listesi aşağıda sunuldu. Şehirlerle beraber ilçelerde alım oluyor.

Noter Alımı Şehir Listesi

Kayseri, İstanbul, Adana, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Kocaeli, Hatay, Kayseri, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa, Zonguldak, Van, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Erzincan, Iğdır, Kırşehir, Niğde, Mardin, Rize, Uşak, Batman, Giresun, İzmir, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bartın, Çanakkale, Samsun, Düzce, Isparta, Kastamonu, Kırklareli, Kilis, Antalya, Tokat, Ordu, Yalova, Adıyaman, Aksaray, Batman, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorlu, Muğla, Karaman, Osmaniye, Aydın, Bitlis, Edirne, Karabük, Nevşehir, Siirt ve Sinop şehirleri alımı yapıyor.

Resmi Gazete Duyurusu

2019-2020 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.00-TL 500.000,00.-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas bölgeleri yazılı bulunan MUHDES BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığa www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Muhdes noterliklere yapılacak atamalarda sıralama, muhdes noterliğin açılmış olduğu yerdeki tüm noterliklerin gayrisafi gelirlerinin aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenecektir. Buna ilişkin sıralama www.higm.adalet.gov.tr adresinde duyurulacaktır.

E-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı UYAP sistemine giriş yapmayan kişiler her hangi bir bilgiye ulaşamayacaktır.

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Bakanlık Kahramanmaraş’ta Noter Alımı Yapacak
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