Bakanlık sözleşmeli personel alımı yapacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere sözlü sınav ile sözleşmeli personel alımı yapacak.

Adaylar başvurularını 10-20 Ocak 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.

Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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