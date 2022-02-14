Bakanlık Tarafından 78 Şehirde 422 Memur Alımı Başladı

422 kadroya başvurular Mühendis, mimar, şehir plancısı ve büro personeli branşları için olacak ve atamalar direkt olarak KPSS puanı ile yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı memur alımı kontenjanları

182 büro personeli, 53 çevre mühendisi, 51 inşaat mühendisi, 27 makine mühendisi, 16 harita mühendisi, 19 elektrik mühendisi, 12 jeoloji mühendisi, 7 jeofizik mühendisi, 25 mimar, 30 şehir plancısı alımı KPSS puan üstünlüğüne göre olacak ve mülakat yapılmayacak.

ÇSB memur alımı şartları

657 DMK’daki şartlara haiz olmak,

Lisans ve önlisans alanında KPSS’den en az 70 almak,

Askerlikle ilişiği olmamak vb. diğer hususlar yer alıyor. Tüm detaylara haberimizin en altındaki başvuru kılavuzu bağlantısından ayrıca erişim sağlayabilirsiniz.

Kamu personel alımı mezuniyet şartları

Şehir Plancısı alımı için Şehir ve Bölge Planlama lisans,

Büro Personeli alımı için Emlak Yönetimi, Emlak ve Emlak Yönetimi, Gayrimenkul Yönetimi veya Gayrimenkul Yönetimi ve Pazarlama önlisans,

Büro Personeli alımı için İşletme, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi lisans mezunu olmak gerekiyor.

Diğer kadrolar olan Çevre Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi, Harita Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Jeofizik Mühendisi, Mimar alımları için ilgili branşlardan mezun olmak gerekiyor.

422 kamu personel alımı iller ve branşlar bazında tam listesi

Çevre Mühendisi Alımı İl Dağılımı

Bakanlık Merkez Teşkilatı (9),

Afyonkarahisar (1),

Aksaray (1),

Ardahan (1),

Artvin (1),

Bartın (1),

Bilecik (1),

Bitlis (2),

Burdur (2),

Çankırı (2),

Denizli (1),

Düzce (1),

Edirne (4),

Gaziantep (1),

Gümüşhane (1),

Hakkari (2),

İstanbul (2),

Karaman (1),

Kırklareli (1),

Kilis (1),

Kütahya (1),

Manisa (1),

Muğla (1),

Muş (1),

Ordu (1),

Siirt (1),

Sinop (2),

Şanlıurfa (4),

Tekirdağ (1),

Tunceli (1),

Uşak (1),

Van (1),

Zonguldak (1),

İnşaat Mühendisi Alımı İl Dağılımı

Bakanlık Merkez Teşkilatı (7),

Adıyaman (1),

Ağrı (1),

Aksaray (2),

Amasya (1),

Ardahan (2),

Artvin (2),

Aydın (1),

Bilecik (1),

Bitlis (1),

Bolu (2),

Çankırı (1),

Erzincan (1),

Erzurum (2),

Giresun (1),

Gümüşhane (2),

Hakkari (2),

Iğdır (1),

İstanbul (2),

Kars (2),

Kastamonu (2),

Kilis (1),

Kocaeli (1),

Muğla (1),

Muş (1),

Nevşehir (1),

Osmaniye (1),

Siirt (1),

Şırnak (1),

Tekirdağ (3),

Tokat (1),

Van (1),

Yozgat (1),

Makine Mühendisi Alımı İl Dağılımı

Bakanlık Merkez Teşkilatı (2),

Adıyaman (2),

Ağrı (1),

Bayburt (1),

Bingöl (1),

Bitlis (1),

Erzincan (1),

Hakkari (1),

Hatay (2),

Iğdır (1),

İstanbul (1),

Kahramanmaraş (1),

Karaman (1),

Kars (1),

Kırşehir (2),

Kütahya (1),

Muş (1),

Osmaniye (1),

Rize (1),

Sivas (1),

Şanlıurfa (1),

Şırnak (1),

Yozgat (1),

Harita Mühendisi Alımı İl Dağılımı

Bakanlık Merkez Teşkilatı (2),

Amasya (1),

Artvin (1),

Balıkesir (1),

Çanakkale (2),

Giresun (1),

Isparta (1),

Kahramanmaraş (1),

Kastamonu (1),

Kilis (1),

Ordu (1),

Siirt (1),

Sivas (1),

Şanlıurfa (1),

Elektrik Mühendisi Alımı İl Dağılımı

Bakanlık Merkez Teşkilatı (3),

Ağrı (2),

Ardahan (1),

Bayburt (1),

Bilecik (1),

Bursa (1),

İstanbul (1),

Karaman (1),

Kars (1),

Kastamonu (1),

Muş (1),

Niğde (1),

Siirt (1),

Şanlıurfa (1),

Uşak (1),

Van (1),

Jeoloji Mühendisi Alımı İl Dağılımı

Bakanlık Merkez Teşkilatı (2),

Bingöl (1),

Hakkari (1),

Kilis (1),

Mardin (1),

Muş (1),

Niğde (1),

Siirt (1),

Sinop (1),

Şırnak (1),

Yalova (1),

Jeofizik Mühendisi Alımı İl Dağılımı

Bartın (1),

Bayburt (1),

Düzce (1),

Konya (1),

Şırnak (1),

Tunceli (1),

Balıkesir (1),

Mimar Alımı İl Dağılımı

Bakanlık Merkez Teşkilatı (5),

Ağrı (1),

Bayburt (1),

Bitlis (1),

Bolu (1),

Çanakkale (1),

Hakkari (1),

İstanbul (2),

Kars (1),

Kırşehir (1),

Kilis (1),

Nevşehir (1),

Niğde (1),

Siirt (1),

Şırnak (1),

Tekirdağ (1),

Tokat (1),

Tunceli (1),

Van (1),

Isparta (1),

Şehir Plancısı Alımı İl Dağılımı

Bakanlık Merkez Teşkilatı (10),

Ardahan (1),

Bayburt (1),

Bitlis (1),

Burdur (1),

Edirne (1),

Elazığ (1),

Erzurum (1),

Giresun (1),

Gümüşhane (1),

Hakkari (1),

Iğdır (1),

Isparta (1),

Kahramanmaraş (1),

Kastamonu (1),

Kırklareli (1),

Muş (1),

Siirt (1),

Sivas (1),

Uşak (1),

Zonguldak (1),

Büro Personeli Alımı İl Dağılımı

Bakanlık Merkez Teşkilatı (20),

Adana (1),

Adıyaman (2),

Afyonkarahisar (1),

Ağrı (2),

Aksaray (2),

Amasya (2),

Antalya (2),

Ardahan (4),

Artvin (2),

Aydın (1),

Balıkesir (2),

Bartın (2),

Batman (2),

Bayburt (2),

Bilecik (2),

Bingöl (2),

Bitlis (3),

Bolu (2),

Burdur (2),

Bursa (2),

Çanakkale (1),

Çankırı (3),

Çorum (2),

Denizli (3),

Diyarbakır (2),

Düzce (3),

Edirne (2),

Elazığ (2),

Erzincan (2),

Erzurum (2),

Eskişehir (2),

Gaziantep (1),

Giresun (1),

Gümüşhane (2),

Hakkari (2),

Hatay (1),

Iğdır (2),

Isparta (2),

İstanbul (2),

İzmir (1),

Kahramanmaraş (2),

Karabük (2),

Karaman (4),

Kars (2),

Kastamonu (2),

Kayseri (1),

Kırklareli (2),

Kırşehir (5),

Kilis (2),

Kocaeli (3),

Konya (3),

Kütahya (2),

Malatya (2),

Manisa (4),

Muş (2),

Nevşehir (3),

Ordu (3),

Osmaniye (2),

Rize (2),

Samsun (3),

Siirt (2),

Sinop (2),

Sivas (3),

Şanlıurfa (3),

Şırnak (2),

Tekirdağ (3),

Tokat (2),

Trabzon (2),

Tunceli (2),

Uşak (2),

Van (1),

Yozgat (2),

Zonguldak (4),

Yalova (3), olarak açıklandı.

Kamu personel alımı başvuru süreci

Adaylar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 kamu personel alımı için başvurularını aşağıdaki başvuru ekranı üzerinden 21 Şubat 2022 tarihine kadar yapabilirler.