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Başkan Bünyamin Özberk, “Kahramanmaraş’ta eğitimciler iş bırakma eylemine hazırlanıyor”

Hürriyetçi Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası (Hürriyetçi Eğitim Sen) Kahramanmaraş İl Başkanı Bünyamin Özberk, eğitimcilerin öğretmenlik meslek kanunu ve uzman öğretmenlik sınavının iptali için Ankara başkent öğretmenevinde yapılan eğitim sendikaları buluşmasından iş bırakma eylemi kararı çıktığını açıkladı.

Başkan Bünyamin Özberk, “Kahramanmaraş’ta eğitimciler iş bırakma eylemine hazırlanıyor”

Başkan Bünyamin Özberk, “Kahramanmaraş’ta eğitimciler iş bırakma eylemine hazırlanıyor”

Hürriyetçi Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası (Hürriyetçi Eğitim Sen) Kahramanmaraş İl Başkanı Bünyamin Özberk, eğitimcilerin öğretmenlik meslek kanunu ve uzman öğretmenlik sınavının iptali için Ankara başkent öğretmenevinde yapılan eğitim sendikaları buluşmasından iş bırakma eylemi kararı çıktığını açıkladı.

22 Ekim 2022 Cumartesi 09:40

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Özberk, “Kamuoyunun malumu olduğu üzere büyük müjde olarak açıklanan fakat içeriğinde öğretmenlerin kazanımı sayılacak hiç bir düzenlemenin olmadığı Öğretmenlik Meslek Kanununda, geçim sıkıntısı yaşayan öğretmenlere sınav şartı ile iyileştirme yapılmak istenmektedir. Ülkemizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz sözünde ifade ettiği ‘Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir’ şeklinde değerini biçtiği öğretmenler bugün adeta bursluluk sınavına tabi tutulmak istenmektedir. Bu kabul edilmezdir. Ezbere dayalı ve içerik olarak eğitime katkısı tartışılacak bir PDF dosyası ile mesleğimizin uzmanlığı ölçülemez, uzmanlığımız diplomalarımızdır tecrübelerimizdir. Sendikacılıkta asıl olan, temsil ettiğiniz kitlenin beklentilerine, hak ve hukukuna uygun davranabilmektir. Bunu yapabilmek için de tam anlamıyla hür düşünebilmek ve bağımsız karar alabilmek şarttır. Temsil ettiğimiz eğitimcilerin mesleki itibarı ve çocuklarımızın geleceği için 14 Ekim 2022 tarihinde Ankara Başkent öğretmenevinde yapılan Eğitim Sendikaları Büyük Buluşmasında yerimizi alarak Ömk ve Uzman Öğretmenlik sınavıyla ilgili taleplerimizi Milli Eğitim Bakanlığı ve Hükümet yetkililerimize yayınlanan bildiri ile açıkladık” dedi.

Özberk, açıklamasının devamında ise, “Talep ve uyarılarımız dikkate alınana kadar eylem sürecimizi devam ettireceğiz. Hürriyetçi Eğitim Sen'in de imzasının bulunduğu ortak bildiride alınan kararlar şunlardır: 26-27-28 Ekim 2022 tarihlerinde iş yerlerimizde yaka kokartları takılması. 26 Ekim 2022 tarihinde, ilk teneffüste öğretmenler odasında ortak bildiri metninin okunması. Bu talep ve uyarılarımıza rağmen bir düzenleme yapılmaması halinde, 2 Kasım 2022 tarihinde tüm eğitim çalışanlarının katılımıyla 1 günlük İş Bırakma Eylemi yapılması sendika genel başkanları tarafından imza altına alınmıştır. Sendikal mücadeledeki farklılıkları bir tarafa bırakarak, mesleki itibarımız için bir araya gelinen bu büyük eylem toplantısında bulun(a)mayanlar, yani sarı yapılar ise sendikacılık tarihinde adeta kara leke olarak yerlerini alacaklardır. Mesleki itibarımız ve çocuklarımızın geleceği için tüm eğitim çalışanlarını ortak bildiri metnindeki tepki ve uyarı eylemlerimize katılmaya davet ediyorum. Her mücadele zafer ile sonuçlanmayabilir ancak her zafer mutlaka mücadele ile kazanılmıştır. Hürriyetçi Eğitim-Sen her koşulda eğitim çalışanlarının hak ve kazanımları için mücadele etmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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Başkan Bünyamin Özberk“Kahramanmaraş’ta Eğitimciler Iş Bırakma Eylemine Hazırlanıyor”
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