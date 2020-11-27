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Başkan Erdoğan'dan koronavirüste 'yeni tedbir' açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul Üsküdar'da Cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan koronavirüste 'yeni tedbir' açıklaması

Başkan Erdoğan'dan koronavirüste 'yeni tedbir' açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul Üsküdar'da Cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulundu.

27 Kasım 2020 Cuma 15:13
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Koronavirüs tedbirlerine ilişkin de konuşan Erdoğan konuşmasında "Yeni tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız" sözlerine yer verdi. "Bu işin çalışmaları Bilim Kurulu tarafından yürütülüyor" diyen Erdoğan yeni önlemlerin gündemde olduğunu ilan etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı kabinesi kararları ile hayata geçirilen ek önlemlerle ilgili vaka ve ölüm artışlarındaki seyirle ilgili çok önemli açıklamalar geldi. Cuma namazı çıkışında İstanbul'da konuşan Erdoğandan son dakika açıklaması: "Yeni tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız"

Başkan Erdoğan Cuma namazı çıkışında Üsküdar'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koronavirüsle ilgili de önemli değerlendirmeler yapan Erdoğan yeni tedbirlerin alınacağını belirtti.

YENİ TEDBİRLER ALACAĞIZ

"Değerli arkadaşlar yeni tedbirlerle alakalı olarak birinci derece tabi bu işin sorumlusu bildiğiniz gibi Bilim Kurulumuz. Her türlü hazırlığı çalışmayı yürütüyorlar. Tabi burada vatandaşlarımızın hassasiyeti çok önemli. Defaatle birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın hala kapalı mekanlarda bu işlere dikkat etmediğini, sigara içmeye varıncaya kadar yapıldığını görüyoruz. Maske kuralına uyulmadığını görüyoruz.

"BÖYLE YAPMAYA DEVAM EDERSEK ARTIŞ KAÇINILMAZ HALE GELİYOR"

Koronavirüs mücadelemizde "Tamam" diye ifade ettiğimiz (Maske, Mesafe ve Temizlik kuralı) bunlar bizim için çok önemli. Hijyen çok önemli. Buna dikkat edilmediği sürece hele hele büyük şehirlerde bu koronavirüsün artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor.

Tabi biz Sağlık Bakanlığımızın da attığı adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız.

"HASTANELERDE SORUN YA DA EKSİK YOK AMA..."

Bizim hastanelerle ilgili bir sıkıntımız yok. Fiziki altyapı olarak da bir sıkıntımız yok. Ancak virüsün yayılmasını önlememiz gerekiyor.

Şu anda tedbir olarak aşı konusu biliyorsunuz gündemde Aşılarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yan etkileri var mıdır? Nelerdir? Bunlarla ilgili hep takiplerimiz devam ediyor. Aşı konusunda son derece hızlı ve titiz davranıyoruz. Sağlık çalışanlarımız da sağ olsun bu anlamda her türlü fedakarlığı yapıyorlar.

KORONAVİRÜS AŞISI KONUSUNDA GÖNÜLLÜLERLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPIYORUZ

Faaliyetlerimiz hızla ilerlerken Rusya, Çin, Almanya özellikle Uğur bey ve eşinin koronavirüs aşısına ilişkin çalışmaları hassasiyetle ilerliyor. Bütün bunlarla birlikte gönüllüler diyebileceğimiz vatandaşlarımıza yönelik adımlarımız da var. Onun da hazırlıklarını yapıyoruz. Bakanımız ve tüm sağlıkçılarımızın kararlı tutumlarıyla bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

Son Güncelleme: 27.11.2020 19:16
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