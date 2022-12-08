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Başkan Güngör Paris’te!

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen CEMR Siyasi Komite Toplantısı’na katıldı.

Başkan Güngör Paris’te!

Başkan Güngör Paris’te!

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen CEMR Siyasi Komite Toplantısı’na katıldı.

08 Aralık 2022 Perşembe 12:33

Toplantıda konuşan Başkan Güngör, “10 yıldan fazladır devam eden Suriye’deki savaş ve insanı krizde en büyük yükü ve fedakârlığı Türkiye üstlenmiştir. Aynı zamanda Türkiye’deki yerel yönetimler de bu noktada çok büyük fedakârlıklarda bulunuyor” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Siyasi Komite Toplantısı’na katıldı. İzmit, Osmaniye, Tokat, Lüleburgaz ve Ürgüp Belediye Başkanlarının da yer aldığı Türkiye heyeti, toplantı öncesi Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçisi Refik Ali Onaner’i ziyaret etti.

Paris Belediyesi’nde gerçekleştirilen ve 2 gün süren Siyasi Komite Toplantısı’nda; krizler, sosyal istikrarsızlıklar, sosyal uyumu teşvik etmede yerel ve bölgesel yönetimlerin rolü gibi tematik konular görüşüldü. Ayrıca toplantıda CEMR Başkanı, Eş Başkanı, Başkanlık Divanı ve Mali Komite Üyeleri’nin de seçimi yapıldı.

Toplantı sonrası Başkan Hayrettin Güngör ve beraberindeki heyet, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Başkanı seçilen Norveç Belediyeler Birliği Başkanı Gunn Marit Helgesen’i ziyaret ederek tebriklerini iletti.

“Evrensel Değerlere İnanıyoruz”

Türk heyetine başkanlık yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, CEMR Siyasi Komite Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Burada pek çok önemli konudan bahsedildi ama bunların en önemlisi göç meselesi. Bilindiği üzere 10 yıldan fazladır devam eden Suriye’deki savaş ve insani krizde en büyük yükü ve fedakârlığı Türkiye üstlenmiştir. Aynı zamanda Türkiye’deki yerel yönetimler de bu noktada çok büyük fedakârlıklarda bulunuyor. Biz evrensel değerlere inanıyoruz. Suriye’deki insani krizin sadece birkaç ülkeye delege edilerek çözülemeyeceğini biliyoruz. Dünyadaki bütün insani krizlerin sadece bir bölgenin veya birkaç ülkenin değil, tüm dünyanın ve insanlığın ortak sorunu olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gözyaşının Rengi Aynı”

Başkan Güngör konuşmasını, “Türkiye Cumhuriyeti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz ve yerel yönetimler olarak bizler her ortamda insani krizlerin dili, ırkı olmadığını ifade ediyoruz. Ukrayna krizinde yerlerinden edilen insanlarla, Suriye’dekiler arasında herhangi bir fark görmediğimizi belirtiyoruz. İnsanların dili, ırkı, göz ve saç rengi farklı olabilir ama gözyaşlarının rengi aynıdır” cümleleriyle noktaladı.

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Başkan Güngör Paris’te!
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