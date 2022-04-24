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Başkonuş Yaylası bayramın en güzel mekanları listesine girdi

Hürriyet’te gezi yazılarıyla ünlü Saffet Emre Tonguç, kaleme aldığı son yazısında Bayramın en güzel mekânları listesinde Kahramanmaraş’taki Başkonuş yaylasına yer verdi.

Başkonuş Yaylası bayramın en güzel mekanları listesine girdi

Başkonuş Yaylası bayramın en güzel mekanları listesine girdi

Hürriyet’te gezi yazılarıyla ünlü Saffet Emre Tonguç, kaleme aldığı son yazısında Bayramın en güzel mekânları listesinde Kahramanmaraş’taki Başkonuş yaylasına yer verdi.

24 Nisan 2022 Pazar 11:46
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Bayramın en güzel mekânları…

Bu hafta sizi tek bir yere davet etmeyeceğim. Malum, önümüz Şeker Bayramı. Birkaç günlük bir tatil için, hâlâ plan yapmayanlara ‘Butik Oteller Türkiye’ kitabımı yazarken bizzat deneyimlediğim otelleri anlatacağım ve uzun bir rota çizeceğim. İstanbul çevresinden başlayıp Akdeniz’e kadar yol alacağız.

Deniz şart değil

Baharda doğanın canlanmasına şahit olmak isteyen ve kültür turizmi sevenlere de önerilerim var. Bolu’da Lotus (0374 237 10 90), Safranbolu’da Paçacıoğlu Bağ Evi (0370 712 36 19) ve Yeşil Çizme Doğa Evi (0538 442 52 11), Kastamonu’da İksir Resort Town (0366 616 10 16) ve Uğurlu Konakları (0366 212 82 02), Sivrihisar’da Türkay Konağı (0530 405 81 74) , Mardin’de Mardius Tarihi Konak (0482 212 46 46) ile Gaziantep’teki Hışvahan (0531 781 86 57) bölgelerinin hem dokusunu hem de mutfağını en iyi şekilde temsil ediyorlar.


Konya’da Hich (0332 353 44 24) ve Eskişehir’de Omm Inn (0222 220 06 46) hep beğendiğim yerler. Kapadokya’nın zamansız güzelliği için Uçhisar’da Argos (0384 219 31 30), Ariana (0384 219 22 23), Petra Inn (0384 219 33 22) ve Rox (0384 219 24 06) ile Ürgüp’te Exedra (0384 343 24 25), Kayakapı (0384 341 88 77) ve Sacred House (0384 341 71 02) önerilerim arasında. Akdeniz’in saklı cenneti Kahramanmaraş’ın Başkonuş Yaylası da keşfedilecekler listenizde olsun. Endemik bitkiler, geyikler ve kuşlarla dolu yaylada 22 şık bungalovdan oluşan Orman Evleri, bir restoran, karavan-çadır kamp alanları var (0532 111 93 99).

 

Son Güncelleme: 24.04.2022 13:54
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Başkonuş Yaylası Bayramın En Güzel Mekanları Listesine Girdi
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