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Belediyeler zabıta memuru alacak!

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2022 zabıta memuru alımı ilanlarını yayınladılar.

Belediyeler zabıta memuru alacak!

Belediyeler zabıta memuru alacak!

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2022 zabıta memuru alımı ilanlarını yayınladılar.

27 Şubat 2022 Pazar 11:31
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İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 2022 Zabıta Memuru Alımı İlanı

Yeni dönemde İstanbul Zeytinburnu Belediyesi kadrosunda istihdam edilmek isteyen vatandaşlar için kamu personeli alımı ilanı yayınlandı. Belediye tarafından yayınlanan ilana göre kurum bünyesine, zabıta memuru unvanı ile 42 personelin dahil edileceği duyuruldu.

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi’nde zabıta memuru olarak görev almak isteyen adaylar için ilan başvuru şartları şu şekilde belirlendi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından men edilmemiş olmak

Mesleğin icra edilmesine engel olabilecek bir sağlık sorununa sahip olmamak

Affa uğramış dahi olsa yüz kızartıcı bir suç işlememiş olmak

KPSS puanı şartını ve diğer özel şartları sağlıyor olmak

Kadın adaylar için 160, erkek adaylar için 167 santimetreden kısa olmamak

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2022 Zabıta Memuru Alımı İlanı

Kurum bünyesinde, zabıta memuru pozisyonu için alımların yapılacağını ilan eden kurumlardan biri de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi oldu. Belediye, yeni dönemde kadrosuna 75 yeni personelin dahil edileceğini duyurdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde zabıta memuru olarak görev almak isteyen adaylar için ilan başvuru şartları şu şekilde belirlendi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından men edilmemiş olmak

Mesleğin icra edilmesine engel olabilecek bir sağlık sorununa sahip olmamak

Affa uğramış dahi olsa yüz kızartıcı bir suç işlememiş olmak

KPSS puanı şartını ve diğer özel şartları sağlıyor olmak

Kadın adaylar için 160, erkek adaylar için 167 santimetreden kısa olmamak

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak

657 sayılı devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilmiş olan memuriyet şartlarını sağlıyor olmak

2022 Belediye İlanları Başvuru Detayları

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi tarafından yayınlanmış olan ilan aracılığı ile zabıta memuru olarak istihdam edilmek isteyen adaylar için başvuru tarihleri, 4-8 Nisan olarak belirlendi. Aday başvuruları, belediyenin ilgili adresine şahsen yapılacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanmış olan ilan aracılığı ile zabıta memuru olarak istihdam edilmek isteyen adaylar için başvuru tarihleri, 4-8 Nisan olarak belirlendi. Aday başvuruları, Ali Emiri Toplantı Salonu adresine şahsen yapılacak.

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Belediyeler Zabıta Memuru Alacak!
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