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Beyoğlu İstiklâl caddesinde terör!

İstanbul valisine göre, Pazar öğleden sonra Türkiye'nin İstanbul kentinin kalbinde meydana gelen patlamada en az altı kişi öldü ve 53 kişi yaralandı.

Beyoğlu İstiklâl caddesinde terör!

Beyoğlu İstiklâl caddesinde terör!

İstanbul valisine göre, Pazar öğleden sonra Türkiye'nin İstanbul kentinin kalbinde meydana gelen patlamada en az altı kişi öldü ve 53 kişi yaralandı.

14 Kasım 2022 Pazartesi 11:53

Vali Ali Yerlikaya, yaralıların tedavi altına alındığını söyledi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.

Yerlikaya daha önce patlamanın Beyoğlu Meydanı'ndaki İstiklal Caddesi'nde meydana geldiğini ve olay yerine acil servislerin geldiğini

doğrulamıştı. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, patlamanın terör bağlantılı olabileceğini, ancak şu anda kesin olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, "Bunun kesinlikle terör olduğunu söylersek yanlış olabilir ama ilk tespitlere göre valilerimin bize söylediğine göre burada terör kokusu var" dedi.

Cumhurbaşkanı ayrıca, ön bilgilere göre patlamada bir kadının rol oynadığını ve İstanbul Emniyet Müdürü ve İstanbul Valiliği'ndeki yetkililerin CCTV görüntülerini incelediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sorumluların tamamı belirlenecek ve cezalandırılacaktır." dedi.

Kendisi ve heyetinin planlandığı gibi Endonezya'nın Bali kentinde yapılacak G20 zirvesi için kısa süre içinde yola çıkacaklarını da sözlerine ekledi.

Türk polisi ve patlayıcı uzmanları 13 Kasım 2022 Pazar günü meydana gelen patlamanın ardından İstiklal Caddesi'nde görülüyor.

Türk polisi Pazar günü İstiklal Caddesi'ndeki olay yerine yakın.

Ülkenin resmi Anadolu haber ajansının bildirdiğine göre, patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisine atanan beş Cumhuriyet savcısıyla soruşturmaya başladı.

Anadolu Ceza Mahkemesi, patlamayla ilgili tüm görsel ve işitsel haberler ile sosyal medya sitelerinde yayın yasağı kararı aldı.

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ardından polisler olay yerine yakın yürüyor.

Bölgeden gelen görüntüler, patlamanın ardından çok sayıda acil durum aracının bulunduğunu ve en az bir kişinin tıbbi müdahalede bulunduğunu gösterdi. Fotoğraflarda bazı kişilerin olay yerinden kaçtığı görülüyor ve alan güvenlik ekiplerince ablukaya alınıyor.

Bir görgü tanığı, gazeteci Tarık Keblaoui, CNN'ye İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ardından birkaç kişinin yerde yatarken görüldüğünü söyledi.

Keblaoui, patlamanın yaklaşık 10 metre önünde meydana geldiği sırada İstiklal Caddesi'ndeki bir mağazada olduğunu söyledi.

İstanbul'daki patlamanın ardından olay yerine ambulans ve polis geldi.

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Beyoğlu İstiklâl Caddesinde Terör!
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