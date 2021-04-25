Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 29°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Ramazan Hüzünleri Sevince Dönüştürür
Ramazan Hüzünleri Sevince Dönüştürür
Vali Coşkun’dan 23 Nisan mesajı
Vali Coşkun’dan 23 Nisan mesajı
SANKO Ünivesitesi’nden obezite uyarısı
SANKO Ünivesitesi’nden obezite uyarısı
İftar Vakti Göksun’da
İftar Vakti Göksun’da
Kahramanmaraş istiklal üniversitesi rektörü prof. Dr. Sami özgül’den, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı mesajı
Kahramanmaraş istiklal üniversitesi rektörü prof....

Biden'ın 'soykırım' metninde bir skandal daha! İstanbul'un adını değiştirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray resmi sitesinden yaptığı yazılı açıklamada 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımladı. Skandal tanımlamaya Türkiye'den tepki yağarken Biden'ın metinde İstanbul yerine de 'Konstantinopolis' ifadesi kullanması dikkat çekti.

Biden'ın 'soykırım' metninde bir skandal daha! İstanbul'un adını değiştirdi

Biden'ın 'soykırım' metninde bir skandal daha! İstanbul'un adını değiştirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray resmi sitesinden yaptığı yazılı açıklamada 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımladı. Skandal tanımlamaya Türkiye'den tepki yağarken Biden'ın metinde İstanbul yerine de 'Konstantinopolis' ifadesi kullanması dikkat çekti.

25 Nisan 2021 Pazar 13:48
banner459

Beyaz Saray'dan beklenen açıklama yapıldı. Daha önceki başkanların aksine Joe Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığını duyurdu. Biden'ın bu tanımlamasını içeren metinde bir skandal daha ortaya çıktı. Açıklamada İstanbul yerine 'Konstantinopolis' dediği görüldü.

SOYKIRIM İFADESİ 2 DEFA KULLANILDI

Biden açıklamasının başında, "Her yıl bu günde Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölen herkesin hayatlarını hatırlıyoruz ve böylesi bir mezalimin bir daha yaşanmasını engellemeye yönelik bağlılığımızı yeniden ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, açıklamanın son paragrafında ise "Amerikan halkı, 106 yıl önce bugün başlayan soykırımda yok olan bütün Ermenileri onurlandırmaktadır" dedi.

İSTANBUL'UN ADINI DEĞİŞTİRDİ

Açıklamanın devamında ise 'Konstantinopolis' ifadesinin kullanıldığı ilgili kısmı şu şekilde:

"24 Nisan 1915'ten itibaren Konstantinopolis'teki Ermeni aydın ve cemaat liderlerinin Osmanlı yetkilileri tarafından tutuklanmasıyla bir buçuk milyon Ermeni tehcir edildi, katledildi, imha politikasıyla öldürüldü. Meds Yeghern'in (Büyük Felaket) kurbanlarını onurlandırıyoruz, böylece olanların dehşeti tarihte asla kaybolmasın. Nefretin tüm yıpratıcı etkisine karşı daima tetikte kalmamız için hatırlamalıyız."

Anahtar Kelimeler:
Bidenın Soykırım Metninde Bir Skandal Daha! İstanbulun Adını Değiştirdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarih yalan söylemez... Gerçekler mızraktır çuvala sığmaz
Tarih yalan söylemez... Gerçekler mızraktır çuvala sığmaz
Kahramanmaraşlı hainin yeğeni her şeyi itiraf etti
Kahramanmaraşlı hainin yeğeni her şeyi itiraf etti
Hüseyin Yetimoğlu: "Burası kimsenin babasının çiftliği değil, kimsenin de arka bahçesi değil"
Hüseyin Yetimoğlu: "Burası kimsenin babasının çiftliği değil, kimsenin de arka bahçesi değil"
Dondurmanın Başkenti’nde Ramazana Özel Hurmalı Dondurma
Dondurmanın Başkenti’nde Ramazana Özel Hurmalı Dondurma
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 541 itfaiye eri alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 541 itfaiye eri alacak

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber