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Boğaz'da Formula 1 rüzgarı! O fotoğraf sosyal medyayı salladı

Formula 1 fırtınası için geri sayım sürüyor. 13-15 Kasım tarihlerinde Türkiye'de düzenlenecek olan yarış için reklam çekimleri sürüyor.

Boğaz'da Formula 1 rüzgarı! O fotoğraf sosyal medyayı salladı

Boğaz'da Formula 1 rüzgarı! O fotoğraf sosyal medyayı salladı

Formula 1 fırtınası için geri sayım sürüyor. 13-15 Kasım tarihlerinde Türkiye'de düzenlenecek olan yarış için reklam çekimleri sürüyor.

10 Kasım 2020 Salı 18:01
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Formula-1 pilotları da bu sırada İstanbul'un tadını çıkarıyor. Bugün sosyal medyaya düşen bir fotoğraf ise oldukça çok konuşuldu. Fotoğrafta Alpha Tauri pilotu Pierre Gasly ile Redbull pilotu Albon, boğazda tahta iskemlede oturup, tavla oynarken görülüyor.

Türkiye'de düzenlenecek Formula 1 yarışı için nefesler tutuldu. Milyonların merakla beklediği yarış öncesi İstanbul'da hummalı bir çalışma var. Reklam çekimleri için birçok yol trafiğe kapatıldı. Pilotlar İstanbul sokaklarında Formula-1 araçlarını sürerken, görenlerin büyük ilgisi ile karşılaştı.

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN KARE

Yarış için İstanbul'a gelen pilotlar kendilerine yönelik ilgiden memnun. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'da keyifli zaman geçiren pilotlar sosyal medyadan da sık sık paylaşım yapıyor. Bugün ise sosyal medyaya düşen bir fotoğraf çok konuşuldu. Alpha Tauri pilotu Pierre Gasly ile Redbull pilotu Albon boğazda iskemleye oturarak tavla oynadı. Fotoğraf binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

13-15 KASIM TARİHLERİNDE YAPILACAK

Dünyanın en sevilen motor sporlarından biri olan Formula 1'in İstanbul ayağı 13-15 Kasım günleri yapılacak. Cuma günü başlayacak antrenmak turları, Pazar günü yapılacak yarış ile sona erecek. Koronavirüs önlemleri kapsamında yarış seyircisiz olacak..

Son Güncelleme: 10.11.2020 18:29
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