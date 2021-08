BTP Kahramanmaraş’ta kongreye gitti

Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçe kongreleri geniş bir katılımla gerçekleşti.

BTP genel başkan yardımcılarından Zühtü Kazancı ve Lütfullah Önder’in de katıldığı kongrede Sezai Çevirici ve Ramazan Çokbekler ilçe başkanlıklarına seçildi.

“Bu bir istiladır”

Kongrede partililere hitap eden BTP teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı Lütfullah Önder mülteci akınına dikkat çekti.

“Bir göçmen istilasıyla karşı karşıyayız. Bu artık göçmen akını değil istilaya dönüştü. Nüfusun yüzde 10'nu göçmenlerden oluşuyor.” diyen Önder Suriye’de iç savaş öncesi yaşananlara dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı; “Dünyanın çeşitli yerlerinden silahlı gruplar Suriye'ye transfer edildi. Suudi Arabistan'dan cezaevinde olan mahkumlar, katiller, tecavüzcüler cezaevinden çıkarılarak Suriye'ye savaşmaya gönderildi. Afganistan'dan Suriye'ye silahlı gruplar gönderildi. Halk bir iç savaşın parçası olmaktan vazgeçtiği halde dünyanın her tarafından giden silahlı gruplar 10 yılı aşkın süredir Suriye'de bu iç savaşı devam ettiriyor. Prof. Dr. Haydar Baş o zaman demişti ki, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti Esad'ın yanında yer almalı, Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak için uğraşmalı. Eğer Suriye devleti ve Suriye askeri kaybederse gruplar orada bölgeler ele geçirir ve orada kendine göre devletçikler oluşturmaya başlarsa bu Türkiye'yi de böler, Türkiye'nin de başına bela olur' demişti…”

“Türkiye bir anda Afganistan olur, Suriye olur, Irak olur”

Prof. Dr. Haydar Baş’ı o zaman dinlemediler. IŞİD kafa kesiyor aman kaçın dediler 4,5 milyon Suriyeli Türkiye'nin içine geldi yerleşti.” Diyen Önder konuşmasına şöyle devam etti; “Bugün aynı mantık Afganistan'da... 2 milyon Afganın Türkiye'ye gelmesinden ve en nihayetinde de bu sayının 10 milyona ulaşmasından bahsediliyor. Haydar hocayı 1997'de (FETÖ konusunda) dinlemememizin faturasını 2016'da kafamıza bomba düşerek ödediğimiz gibi 10 yıl önce de Haydar hocayı dinlemedik… Bugün resmi rakamlara göre 7 milyon mülteci Türkiye'de ve her an Türkiye patlamaya hazır bir bomba haline geldi. Ankara Altındağ'da çıkan olayları biliyorsunuz. Haber yasağı geldiği için olayların boyutu çok fazla gündem olmadı. Düşünün bunun Kahramanmaraş'ta, Anadolu'nun her tarafında bu çatışmaların yaşandığını düşünün. Türkiye bir anda Afganistan olur, Suriye olur, Irak olur.”

Suriyeliler nasıl geri gönderilir?

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın mülteci meselesine yaklaşımı üzerine de açıklamalar yapan Lütfullah Önder, “Bugün genel başkanımız Hüseyin Baş diyor ki, 'Bir an önce sınır kapılarını kapatın, zararın neresinden dönerseniz kardır. Girişleri durdurdun. Türkiye'deki Suriyelileri geri gidin demekle gönderemezsiniz, onları 500 metrekarelik bahçesi olan evler yapacağız, yeni bir bölgeye yerleştireceğiz diyerek gönderemezsiniz. Suriye'yi güvenli hale getirin. Suriye devletinin Suriye'nin tamamına hakim olmasını sağlayın. Orada elinde silah olan bir tek meşru güç Suriye devleti ve ordusu olsun. Nasıl ki Türkiye'nin her tarafından sadece Türk askeri ve Türk polisi var Suriye'de devletin meşru askeri olsun. Bunu sağlayın o zaman Suriyelileri kendi ülkelerine göndermek çok kolaylaşır’.... Dolayısıyla bugün Hüseyin Baş'ı dinlemezsek yarın bunun faturasını çok daha acı bir şekilde bölünerek, parçalanarak, kapımızda yanı başımızda eli silahlı teröristlerle her gün karşı karşıya kalarak ödemek zorunda kalabiliriz. Türkiye'nin dertlerini çözmek zor değil yeter ki bunu çözmek isteyen insanlar iş başına gelsin.” dedi.