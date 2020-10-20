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Bu devirde böyle insan kaldımı dedirten olay!

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde "Böyle insanlar kaldı mı?" dedirten bir olay yaşandı. Bir kişi yolda bulduğu 20 bin lirayı belediye aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

Bu devirde böyle insan kaldımı dedirten olay!

Bu devirde böyle insan kaldımı dedirten olay!

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde "Böyle insanlar kaldı mı?" dedirten bir olay yaşandı. Bir kişi yolda bulduğu 20 bin lirayı belediye aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

20 Ekim 2020 Salı 14:05
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Emekli astsubay Mustafa Özden, para yatırmak üzere babası İlhan Özden ile Trabzon'un Ortahisar ilçesi Kahramanmaraş Caddesi'ndeki banka şubesine gitti. Paranın bir kısmını hesaba yatırdıktan sonra kalan 20 bin lirayı yeleğinin cebine koyarak bankadan ayrılan baba Özden, fark etmeden parayı yolda düşürdü.

PARAYI BULAN KİŞİ ZABITAYA BAŞVURDU
Cadde üzerinde 200 liralık banknotlar halinde 20 bin lirayı bulan emekli Aslan Aydemir, durumu Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine belediye, kent meydanı ve Kahramanmaraş Caddesi civarında bir miktar para bulunduğuna ilişkin anons yaptı.

Babasının parayı kaybettiğini fark edince polise başvuran Mustafa Özden, ardından anons yaptırmak için belediyeye gitti. Burada paranın bulunduğunu öğrenen Özden, 20 bin lirayı belediye görevlilerinden teslim aldı.

"BİZ HELAL PARA KAZANAN İNSANLARIZ"
Aslan Aydemir, bulduğu paranın miktarına hiç bakmadığını belirterek, şunları söyledi: "Bir an bile tereddüt etmeden çevreye bakındım, paranın sahibini bulmaya çalıştım. Bulamayınca Ortahisar Zabıta ekiplerine başvurdum. Bir süre sonra şehirde para bulunduğuna dair anonslar yapıldı. Belediye yayın merkezine 'paramızı kaybettik' diye başvuran aile ile bir araya geldik. Parayı sahibine teslim ettik. Biz helal para kazanan insanlarız. 20 bin lira değil, 100 bin lira da olsa aynı şeyi yapardım. Hak etmediğimiz paraya el sürmeyiz."

"İNSANLIK VE VİCDAN ÖLMEMİŞ"
Mustafa Özden ise Aydemir'e duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, "İnsanlık ve vicdan ölmemiş. Parayı babam düşürdü. Karakola başvurduk ama belediyeden de yayın yaptıralım diye geldik. Personel bizimle heyecanlandı, bizimle mutlu oldu. Memleketimin insanını bu nedenle çok seviyorum. Herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Son Güncelleme: 20.10.2020 17:30
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