Bu yıl 10 bin bekçi alımı yapılacak

2022 yılı bekçi alımı başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz yıl mülakat sürecinde elenen veya bekçilik mesleğine adım atmak isteyen vatandaşlar 2022 yılında yapılması beklenen çarşı ve mahalle bekçisi alımı gözleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevirmiş durumda. Yeni yıl ile birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından 10 bin bekçi alınması bekleniyor. Adaylar ise alıma ilişkin açıklama yapılmadan önce hem yazılı sınava hem de fiziksel parkur ve sözlü mülakat aşamalarına şimdiden hazırlıklarını tamamlaya çalışıyor

ADAYLAR İÇİN SINAVA HAZIRLANIYOR

Polis, asker ve bekçi adaylarının sınav sürecine hazırlanmasına destek olan Mülakat Merkezi ise bekçi adayları için 81 ilde aynı anda sınav düzenliyor. Söz konusu sınav ile adaylar başvuru öncesi hangi seviyede olduklarını ve eksiklerini kolayca görebilecek. Zira bekçilik yazılı sınavından başarılı olamayan adaylar bilindiği gibi fiziksel parkur ve sözlü mülakat aşamalarına geçemeden elenmiş oluyor.

2022 BEKÇİLİK YAZILIMI DENEME SINAVI NE ZAMAN?

Mülakat Merkezi tarafından düzenlenecek olan 2022 bekçilik yazılı deneme sınavı 6 Mart 2022 Pazar günü 81 ilde aynı anda düzenlenecek.

BEKÇİLİK DENEME SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2022 bekçilik yazılı deneme sınavı için mulakatmerkezi.com/product/2022-bekcilik-hazirlik-sinavi/ internet adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor. Başvuruda bulunabilmek için başvuru ekranı linkine tıklayın. Karşınıza çıkan sayfada sınava hangi ilde girmek istediğinizi seçin. Akabinde kişisel bilgileriniz doldurun ve başvuru sürecini kolayca tamamlayın. Sınav ücreti 75 TL'dir

2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

2022 yılı 10 bin bekçi alımının ne zaman başlayacağına ilişkin Polis Akademisi Başkanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

2022 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

İlkokul mezunu bekçi 6.535 TL

Lise mezunu bekçi 6.767TL

Üniversite mezunu bekçi 7.074 TL