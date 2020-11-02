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Burhan Kuzu son yolculuğunu uğurlandı!

AK Parti kurucularından, eski milletvekili Burhan Kuzu'nun cenazesi, Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Burhan Kuzu son yolculuğunu uğurlandı!

Burhan Kuzu son yolculuğunu uğurlandı!

AK Parti kurucularından, eski milletvekili Burhan Kuzu'nun cenazesi, Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

02 Kasım 2020 Pazartesi 13:25
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Törende kısa bir konuşma yapan Başkan Erdoğan "Rabbim bizlere iman, kuran üzere ölmeyi nasip etsin" dedi.

AK Parti kurucularından, eski milletvekili Burhan Kuzu'nun cenazesi, Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. Başkan Erdoğan da törene katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski milletvekili Burhan Kuzu için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden AK Parti kurucularından, TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Burhan Kuzu, son yolculuğuna uğurlanıyor. 65 yaşında hayatını kaybeden Kuzu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi camiye getirildi.

İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde bir süredir koronavirüs tedavisi gören 22, 23, 24 ve 26. Dönem Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Burhan Kuzu, dün vefat etmişti. 65 yaşındaki Kuzu için saat 12.00'de Fatih Camii'nde cenaze töreni gerçekleşti.

SON DAKİKA! BAŞKAN ERDOĞAN BELKİ DE AKILLARINDAN GEÇMİYORDU

Başkan Erdoğan kısa bir konuşma yaparak cenaze töreni sonlandı.

Başkan Erdoğan "Burhan Kuzu kardeşimizi ebedi yolculuğuna uğurluyoruz, şu an burada saf tutmuş bulunan bütün müslümanlar için geçerli olan bir hüküm 'her nefis ölümü tadacaktır' bu hükme herkes uyacak. Son İzmir'de yaşanan hadise ortada, bakın 80'e yakın vefat var ve 1000'e yakın yaralı var ve bunların hiçbirisinin böyle bir akıbetle imtihan olacakları belki de akıllarından geçmiyordu ama işte geldi ve yakaladı. Rabbim bizlere iman,kuran üzere ölmeyi nasip etsin." dedi.

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