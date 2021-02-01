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Bursa'da çoban tesadüfen buldu

Hayvanlarını atlatan çoban tesadüfen bulduğu şey karşısında şoka uğradı. Önce gelen seslerle kulaklarına inanamadı sonra koşarak köye gidip durumu bildirdi. Çoban Unesco'ya aday Bursa'nın İznik ilçesinde 2 galeriden oluşan esrarengiz bir mağara buldu.

Bursa'da çoban tesadüfen buldu

Bursa'da çoban tesadüfen buldu

Hayvanlarını atlatan çoban tesadüfen bulduğu şey karşısında şoka uğradı. Önce gelen seslerle kulaklarına inanamadı sonra koşarak köye gidip durumu bildirdi. Çoban Unesco'ya aday Bursa'nın İznik ilçesinde 2 galeriden oluşan esrarengiz bir mağara buldu.

01 Şubat 2021 Pazartesi 15:12
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Unesco'ya aday Bursa'nın İznik ilçesinde ormanlık alanda hayvanlarını otlatan çoban, 2 galeriden oluşan esrarengiz bir mağara buldu. Bir koyunun düşmesi üzerine mağarayı bulduğunu ifade eden genç çoban, mağaradan gelen seslerin kendisini ürküttüğünü de söyledi. İznik'e bağlı Tacir Mahallesinde Adaçalı mevkiinde bulunan bir ormanlık alanda koyunlarını otlatan çoban Kemal Karaboğa, bir koyununun çukura düşmesi sonucu mağarayı keşfetti. Çukurun içine giren Karaboğa, gördüğü manzara karşısında şok oldu.

İki galeriden oluşan mağarayı keşfeden genç çoban durumu köylülere bildirdi. Mağarayı gören köylü de şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Mağaradan gelen sesler ürküttü

Yüksekliği 2 metre, genişliği 200 metrekare olan mağarayı keşfeden Kemal Karaboğa yaptığı açıklamada, "Buradan geçiyordum. Hayvanlarımın biri buraya düştü. İçine girdim.

Baktım değişik sesler geliyor, hemen ayrıldım. Geçtiğimiz günde yeniden buradan geçiyordum. "Hu hu" diye sesler geldi tedirgin oldum. Artık buralarda fazla bulunmuyorum" dedi.

Köy sakinlerinden İbrahim Topuz, "Durumu Türkiye Mağaracılık Federasyonu'na bildirdik. Kısa zaman içerisinde incelemek için uzmanlar gelecek ve burası tescillenecektir" dedi.

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