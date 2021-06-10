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Büyük keşif

TMSF Başkanı Muhittin Gülal, Ağrı'daki altın rezervi ile ilgili "Ağrı tesisinde 2022'nin sonuna kadar ilk altın dökümünü gerçekleştireceğiz. 2023 itibarıyla bu tesisten 3-3,5 ton altın üretmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyük keşif

Büyük keşif

TMSF Başkanı Muhittin Gülal, Ağrı'daki altın rezervi ile ilgili "Ağrı tesisinde 2022'nin sonuna kadar ilk altın dökümünü gerçekleştireceğiz. 2023 itibarıyla bu tesisten 3-3,5 ton altın üretmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

10 Haziran 2021 Perşembe 13:48
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mollakara altın madeni tesisinin temel atma töreni için Ağrı'ya geldi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak yer aldığı Koza Altın, Ağrı'nın Diyadin ilçesi Mollakara köyünde altın madeni tesisi için toplam 160 milyon dolar yatırım yapması bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İşleme tesisinin de olacağı madende ilk altın dökümünün 2022 yılının son çeyreğinde yapılması hedefleniyor. 500 kişinin doğrudan istihdam edileceği işletmede, dolaylı istihdamın 2,300 kişiye ulaşması bekleniyor" denildi.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Ağrı İli Diyadin İlçesi içerisinde Koza Altın İşletmelerine aitMollakara Altın ve Gümüş projesinde, idari binaların yapımı için bugün (10.06.2021) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Sayın Muhiddin Gülal'ın katılımlarıyla temel atma töreni gerçekleştirilecektir.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ağrı Valisi Osman Varol başkanlığında Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı ile Koza Altın İşletmeleri Müdürü Kemal Öcal, tesisin kurulacağı alanda gerekli incelemeleri yapmıştı.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, mart ayında düzenlediği basın toplantısında, planlanan söz konusu yatırımın tutarını 300 milyon dolar olarak açıklamıştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ağrı Mollokara bölgesinde gerçekleştirilen uzun arama sonucunda piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın ve 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Varank sözlerini şöyle sürdürdü:
Bugün temelini atacağımız bu tesisin hem Ağrımız hem ülkemiz ekonomisi için çok büyük bir öneme sahip olduğunu hatırlatmak istiyorum.

160 milyon dolarlık bir yatırımla tamamlanacak. Altın üretimi konusunda ülkemizin gücüne güç katmış olacak. AK Parti iktidarından önce Ağrı yatırımda geri plana atılmış illerden biriydi. Son 19 yılda yaptığımız yatırımlarla bölgemiz ve şehrimizin makus talihi geri çevirmiş olduk.

Sanayi bakanlığı olarak biz de Ağrı da önemli işlere imza attık bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. 41 milyon liralık yatırımla OSB'mizi tamamlayıp yatırımcılarımızın hizmetine soktuk. 35 milyon liralık yatırımla sanayi sitesi sayımızı 2'ye çıkardık.

Yakın zamanda Van ve Urfa'da uygulayıp çok öenmli sonuçlar elde ettiğimiz tekstil kent uygulamasını da Ağrı'da uygulamak istiyoruz. Ağrı'da son dönemde güzel bir havanın oluştuğunu da takip edebiliyoruz. İşte bugün bir yatırımı daha şehrmizile buluşturmanın heyecanı yaşıyoruz demişti. Bu ortamın en başta İstanbul'a örnek olmasını temenni ediyorum. Yatırım düşmasnı bir muhalefet anlaşıyı ile karşı karşıyayız. İstanbul'da temel atmama töreni yapıyorlar. Dünyada herhalde temel atmama töreni yapan başka yönetici olmamıştır.

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