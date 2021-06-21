Büyük utanç! Euro 2020 defterini puan alamadan kapattık

Final beklentisi olan Ay-Yıldızlılar, üç maçı da yitirerek turnuvaya puansız veda etti. İsviçre'nin iki golünü Shaqiri, diğer sayısını da Seferovic kaydetti. Biz ise EURO 2020'yi az kalsın gol atamadan bitiriyorduk, ancak 62'de İrfan Can kötü lekeyi engelledi. EURO 2020'yi puansız bitirmemizden sonra en büyük tepki Şenol Güneş'e gösterildi.

Hayaller ve gerçekler birbirine hiç uymadı! Uzun süredir beklediğimiz Avrupa Şampiyonası'nı acı içinde izledik. Ay-Yıldızlı takımımız, EURO 2020'de A Grubu'nda oynadığı üç maçı da kaybetti. Milli Takım ilk maçta İtalya'ya 3-0, ikinci maçta Galler'e 2-0 ve son maçta İsviçre'ye de 3-1 kaybederek turnuvaya çok kötü bir şekilde veda etti. Grup aşamasında en fazla gol yiyen takım olduk, az kalsın gol atamadan defteri kapatıyorduk. Ama 62'de İrfan Can sahneye çıkıp turnuvayı golle bitirmemizi sağladı.

BÜYÜK FATURA GÜNEŞ'E KESİLDİ

Şenol Güneş ise gerek ana akım medyada gerekse sosyal medyada yerden yere vuruldu. EURO 2020'ye götürdüğü kadro, üç maçta çıkardığı ilk 11'ler ve oyuncu değişikliklerine büyük tepki gösterildi. Öte yandan Şenol Güneş'in istifa etmesini isteyen çok büyük bir kitle var.

MAÇTAN DAKİKALAR

68' GOL! Ceza sahası içine sarkan Shaqiri, uzak köşeye bıraktığı golle kendisinin 2, takımının 3'üncü golünü kaydetti.

62' GOL! İrfan Can ceza sahası dışı sağ köşeden attığı mükemmel plase ile farkı 1'e indirdi.

51' Xherdan Shaqiri'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Steven Zuber'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta top Uğurcan Çakır'da kalıyor.

26' GOL! İsviçre, Xherdan Shaqiri'nin ceza sahası dışından attığı şık golle maçta farkı ikiye çıkarıyor.

6' GOL! İsviçre, Haris Seferovic'in golüyle maçta öne geçiyor. Steven Zuber'in pasıyla topla buluşan Haris Seferovic'in, ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye gönderdiği düzgün vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'ın solundan uzak köşede ağlarla buluşuyor.

2' Kaan Ayhan'ın ceza sahası dışından yolladığı şutu kaleci Sommer güçlükle çıkardı.

1' Hakem Slavko Vincic maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye İsviçre başlıyor.