Çam kese tırtılı ölüm saçıyor

TÜYLERİNDE TOKSİK MADDE VAR

Çam ağaçlarının bir numaralı düşmanı kese tırtılı, Mart, Nisan aylarının en tehlikeli zararlıları.

Yapıştıkları çam ağaçlarının özsuyunu içip kuruma noktasına getiren çam kese tırtılının tüycüklerindeki toksik madde kedi ve köpeklerin dillerini şişirip, ölüm noktasına getiriyor.

DİLİ PARÇALIYOR, GÖZÜ KÖR EDİYOR

Çam kese tırtılının sadece hayvanlara değil insanlara da zarar verdiğini belirten Veteriner Hekim Erhan Gökdağ “Toksik madde vücut, kol ve bacaklarda, yüz bölgesinde şiddetli ödeme, kaşıntılı kızarık şişliklere, gözde körlüğe kadar gidebilen alerjik reaksiyonlara, tansiyon problemlerine yol açabiliyor” dedi.

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“Bir köpek yer yüzünde sizi, sizin kendinizi sevdiğinizden daha çok seven tek yaratıktır” diyor Josh Billings.

“Hayatın ıstırabından iki kaçış vardır: Müzik ve kediler” diyor Albert Schweitzer

Kediler ve köpekler bizim iyi dostlarımız. Çocuklarımızın ise en yakın arkadaşları.

Onlarca güzel söz var dostlarımız için söylenmiş. Köpeklerin sadakati, kedilerin sevgileri üzerine yazılmış yüzlerce yazı yer alıyor medyada.

Bu kadar çok sevdiğimiz hayvanlarımızı biz yeteri kadar koruyup kollayabiliyor muyuz peki.

Onlar hastalanınca evin bir ferdinin acı çekmesi kadar bizi üzüyor elbet.

Onun için şu günlerde “Aman dikkat” diyoruz…

Dikkat çekmek istediğimiz konu ise cam kese kurtları.

Çam ağaçlarının özsuyunu alıp güzelim ağaçları kuruma noktasına götüren bu çam kese tırtılları meğer onlarla oynamaya çalışan köpeklerimizin de düşmanıymış.

İlk öğrendiğimiz zaman çok şaşırdığımız çam kese tırtıllarının üstlerindeki kılcıklar kırılınca içinden çıkan toksik sıvı, köpeklerimizin dillerini şişirip yaraya neden oluyormuş ve hayvanları ölüm noktasına taşıyormuş.

Konuyu sorduğumuz Urlalı Veteriner Hekim Erhan Gökdağ, Nisan ayı ile birlikte tehlikenin tekrar ortaya çıktığını belirtip, hayvan sahiplerini şu günlerde çok dikkatli olmaya çağırdı. Çam kese tırtılı tüycüklerinden çıkan toksik maddenin sadece hayvanlara değil insanlara da zarar verdiğini belirten Veteriner Hekim Erhan Gökdağ,”Toksik madde vücut, kol ve bacaklarda, yüz bölgesinde şiddetli ödeme, kaşıntılı kızarık şişliklere, gözde körlüğe kadar gidebilen alerjik reaksiyonlara, tansiyon problemlerine yol açabiliyor” dedi.

VETERİNER HEKİM ERHAN GÖKDAĞ’IN UYARILARI ŞÖYLE:

Çam ağaçları üzerindeki, beyaz, pamuksu tırtıl keseleriyle kendini belli eden çam keseböcekleri, aslında bir kelebek türünün tırtılı yani larvasıdır. Bu kelebeklerin tırtılları, ülkemizdeki orman zararlısı böcekler açısından önemli bir yer işgal etmektedirler. Çam ağacının olduğu her bölgede bu tırtıllara rastlamak mümkündür.

Tırtılların üzerleri zehirli kitin dikenleri ile kaplıdır. Tırtıl ile temas esnasında bu dikenler kırılmakta ve içlerindeki toksik madde ortaya çıkmaktadır. Bu toksik maddeye insanların temas etmesi durumunda; vücut, kol ve bacaklarda, yüz bölgesinde şiddetli ödeme, kaşıntılı kızarık şişliklere, gözde körlüğe kadar gidebilen alerjik reaksiyonlara, tansiyon problemlerine yol açabilmektedir. Tırtıllardaki bu toksik maddenin aynı zamanda karın ağrısına, kusmaya, mide ve bağırsak problemlerine de yol açabildiği bildirilmektedir. Aynı insanlarda olduğu gibi kedi ve köpeklerde de tırtıl ile temas sonrasında birçok semptom ortaya çıkabilmektedir.

Ağaçlardan çeşitli etkenler ile yere düşen tırtıl keseleri ve tırtıllar özellikle köpeklerin ilgisini çekmekte ve ağıza alma sonucunda bu dikenler ağızda kırılarak çeşitli problemlere yol açmaktadır.

Özellikle dilde ilk başlarda kızarıklığa, şişliğe ve ağrıya neden olan toksin ilerleyen saatlerde dilde nekroz oluşumuna, ağız içi yangısına, aşırı şişmeye bağlı solunum problemlerine yol açabilmektedir.

O yüzden ne kadar erken müdahale edilirse iyileşme o kadar hızlı ve kolay olmaktadır. Müdahale edilmeyen veya geç müdahale edilen köpeklerde bu lezyonlar dil kaybına kadar gidebilmekte ve hayvanların yaşam kalitesini ve hayatlarını ciddi anlamda tehdit etmektedir.

Tüm bunlar göz önüne alındığında insan ve hayvan sağlığı açısından risk teşkil eden çam kese tırtılları, bu tırtılların bulunabileceği çamlık alanlarda yaşayan veya bu tür bölgelere ziyarette bulunacak kişiler tarafından dikkat edilmesi gereken çevresel faktörler arasındadır. Özellikle köpek sahipleri, köpeklerinin ağızlarında aniden oluşan salya artışı, şişlik, kızarıklık, solunum problemi ve huzursuzluk durumlarında çam kese tırtıllarından şüphelenmeli ve dostlarını mutlaka en yakın veteriner hekime ulaştırarak kontrollerini sağlamalıdırlar. Unutulmamalıdır ki tedaviye ne kadar erken başlanırsa iyileşme şansı o kadar artmaktadır.

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Parolaları daha iyi bir yaşama odaklı

GELEN HER HASTAYA

AİLE BİREYİ ŞEFKATİ

Çam Kese tırtıllarının hayvanlara verdiği zararlar konusunda bilgisine başvurduğumuz Veteriner Erhan Gökdağ, aslında Urlalıların 1992 yılından beri hizmet aldıkları UrlaVet Veteriner Polikliniği’nin Klinik Şefi. Pet ve egzotik hayvanlar üzerine konusunda uzman 6 veteriner hekim ve personelle birlikte 10 kişilik kadroyla sağlık hizmeti verdiklerini belirten UrlaVet Veteriner Polikliniği Genel müdürü Dr. Meral Gökdağ ile Klinik Şefi Erhan Gökdağ, merkezde aşı ve koruyucu hekimlik uygulamalarının yanı sıra can dostlarına sağlık konusunda birçok gereksinimini karşıladıklarını belirtti.

TAM DONANIMLI HİZMET

Poliklinikte tüm genel ve özel cerrahi işlemlerin yanı sıra, görüntüleme araçları (röntgen, ultrason, endoskopi), laboratuar ve kan tahlil hizmetleri, köpeklerde suni tohumlama, yatan hasta ve yoğun bakım hizmetlerinin verildiğini de belirten Gökdağ, bu hizmetlerin yanında Akapunktur, Kök Hücre Tedavisi, Fizik Tedavi, Dorn Terapi, Lazer ve Homeopati gibi spesifik uygulamaların da rutin olarak yapıldığını belirti.

BAKIM DA YAPILIYOR

UrlaVet Veteriner Polikliniği’nin kuaför ve pet shop bölümlerinde kedi ve köpeklerin sağlık dışındaki ihtiyaçları da karşılandığını belirten Veteriner Hekim Gökdağ, “Poliklinikte ilke olarak gelen tüm hastalara ilk önce teşhis konuluyor. Sonrasında ise hastaya en uygun, güncel ve en son tedavi protokolleri uygulanıyor. Böylece hastanın en kısa sürede sağlığına kavuşması sağlanıyor. Bu amaçla sürekli yurtiçi ve yurt dışı eğitim programlarını, yayınlarını sadece biz değil tüm poliklinik çalışanları takip ediyor ve bilgilerini güncelliyor” dedi.

Can dostların sağlıklı durumlarının devamı için de sürekli olarak hasta sahipleri ile bilgi paylaşımında bulunulup danışmanlık hizmeti de verdiklerini belirten Gökdağ, “Kliniğe gelen herkesi kendi ailemizin bir parça olarak görüyoruz. Yüzlerinden gülümsemeyi eksik etmeyen ekibimizin en büyük mutluluğu, can dostların dertlerine çare olmaktır” diyor ve herkesi bir telefon kadar yakın olduklarını belirtiyor. (haberhurriyeti)

UrlaVet Veteriner Polikliniği’nin iletişim adresleri şöyle:

Mobil Santral:

532 111 3 738

532 111 3 PET

Telefon: 0 232 754 31 52

Tel&Fax: 0 232 754 55 19

Klinik gsm: 0 532 385 74 27

Erhan Gökdağ Cep: 0 532 385 48 58

Emre Akdağ Cep: 0 533 570 98 10

Adres: İzmir Cd No:86 -jandarma Kavşağı Urla -İzmir