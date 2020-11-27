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Cinsellik istemeyen eş “ağır kusurlu”

Eşler arasında cinsel ilişki yaşanmıyorsa kocayı tam kusurlu sayan Yargıtay, bu sefer orta yolu buldu. Bir boşanma davasında emsal teşkil edebilecek yeni bir karara imza atan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, cinsel anlamda birlikte olmak istemeyen eşin “ağır kusurlu olduğuna hükmetti. Verilen emsal kararın ardından evlikte cinsellik istemeyen eş kusurlu sayılabilecek.

Cinsellik istemeyen eş “ağır kusurlu”

Cinsellik istemeyen eş “ağır kusurlu”

Eşler arasında cinsel ilişki yaşanmıyorsa kocayı tam kusurlu sayan Yargıtay, bu sefer orta yolu buldu. Bir boşanma davasında emsal teşkil edebilecek yeni bir karara imza atan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, cinsel anlamda birlikte olmak istemeyen eşin “ağır kusurlu olduğuna hükmetti. Verilen emsal kararın ardından evlikte cinsellik istemeyen eş kusurlu sayılabilecek.

27 Kasım 2020 Cuma 13:42
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Cinsel ilişkide bulunmayan evli çiftler ile ilgili "Her durumda erkek kusurludur" tespitinde bulunan Yargıtay, görüş değiştirdi. Eşiyle cinsel birliktelik kurmayan kocanın haksız olduğuna hükmeden Yargıtay 2.Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin evli çift lehine verdiği kararı bozdu.

MAHKEME TALEPLERİNİ REDDETTİ

M.U. isimli kadın, cinsel ilişki kurmadığı iddiasıyla kocasına boşanma davası açtı. Davayı karara bağlayan aile mahkemesi; evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını gerekçe göstererek, çifti boşadı. Mahkeme, tarafların ortak kusurlu olduğunu belirterek, davalı ve davacının tazminat talebini reddetti. Kadın; nafaka ve tazminat alamadığı için M.U. adlı erkek ise manevi yönden karara itiraz edince dosya üst mahkemeye taşındı. Yargıtay, söz konusu itiraz üzerine dosyayı incelemeye aldı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi; yaptığı yargılamada, yerel mahkemenin kararını bozdu.

'EŞİT KUSURLU DEMEK DOĞRU DEĞİL'

Aile mahkemesinin verdiği kararı 'hatalı' bulan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine yönelik "Cinsel ilişki istemiyorum" diyen kocayı ağır kusurlu saydı. 2. Hukuk Dairesi, "Yapılan yargılama ve toplanan delillerden davacı-davalı erkeğin mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen kusurlu davranışları yanında 'cinsel anlamda birlikte olmak istemediğini' söylediği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya neden olaylarda davalı-karşı davacı erkeğin ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Bu husus gözetilmeden tarafların eşit kusurlu olarak kabulü doğru olmamıştır." tespitinde bulundu. Daire; kararında şu ifadeleri kullandı: "Tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlenmesine bağlı olarak davalı-karşı davacı kadının maddi ve manevi tazminat isteklerinin reddedilmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir." Yargıtay; aynı zamanda, evlilikte cinsel ilişkide bulunmamayı 'kişilik haklarına saldırı' olarak yorumladı.

ERKEĞİ 'KUSURLU' BULMUŞTU

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, daha önce de eşiyle cinsel ilişki kuramayan erkeğin açtığı boşanma davasında, E.Y. adlı kadını haklı bulmuştu. Boşanma davasını karara bağlayan Kahramanmaraş Aile Mahkemesi'nin "eşit kusur" kararını bozan 2. Hukuk Dairesi, hiçbir delil olmamasına rağmen karısıyla cinsel ilişki yaşayamayan kocanın tam kusurlu olduğuna hükmetmişti.

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