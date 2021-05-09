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Çöl sıcakları geliyor! Meteorolojiden flaş uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Meteorolojiden yayınlanan tahminlerde bugün bazı bölge ve iller için sağanak yağış uyarısı yapılırken, önümüzdeki günlerde "çöl sıcakları"nın etkili olacağı belirtildi.

Çöl sıcakları geliyor! Meteorolojiden flaş uyarı

Çöl sıcakları geliyor! Meteorolojiden flaş uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Meteorolojiden yayınlanan tahminlerde bugün bazı bölge ve iller için sağanak yağış uyarısı yapılırken, önümüzdeki günlerde "çöl sıcakları"nın etkili olacağı belirtildi.

09 Mayıs 2021 Pazar 11:07
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yeğışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (30-60 kg/m2) bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyı şeridi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuzey ve batı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması (30-60 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, yerel su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuzey ve batı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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