Cumhurbaşkanı Erdoğan eşinin sağlık durumuyla ilgili konuştu! Durumu hala pozitif

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisiyle birlikte koronavirüse yakalanan ancak tedavisi süren eşi Emine Erdoğan'ın son durumu hakkında da bilgi verdi. Cumhurbaşkanı, eşinin durumuna ilişkin, "Durumu hala pozitif, tedavisi sürüyor" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH KISA ZAMANDA BU SÜRECİ ATLATACAKTIR"

Emine Erdoğan'ın kendisiyle birlikte ziyarete katılmayacağını belirten Erdoğan, "Eşim bu ziyarette benimle beraber olamayacak. O pozitif. Şu anda eşim tedavisine devam ediyor. Hamdolsun hafif bir şekilde süreci devam ettiriyor. İnşallah o da kısa zamanda bu süreci atlatacaktır" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ukrayna ziyareti dönüşü koronavirüse yakalandıklarını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın testi önceki günlerde negatife dönerken, Emine Erdoğan'ın tedavisinin devamına karar verilmişti.