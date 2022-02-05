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Cumhurbaşkanı Erdoğan Koronavirüse Yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdıkları koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Erdoğan, "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Koronavirüse Yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Koronavirüse Yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdıkları koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Erdoğan, "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

05 Şubat 2022 Cumartesi 16:45
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte karantinada olduklarını açıklayan Cumhurbaşkanı, Omicron varyantı geçirdiklerini belirtti.

"DUALARINIZI BEKLİYORUZ"

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE ZONGULDAK PROGRAMINI İPTAL ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Zonguldak'taki bir açılış törenine katılması bekleniyordu. Ancak Erdoğan, programa video konferans yöntemi ile İstanbul'dan bağlandı. Öğle saatlerindeki törende online bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Soğuk algınlığı sebebiyle gelemedim, kısmet değilmiş" ifadelerini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN: ANCA BERABER KANCA BERABER

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Emine Erdoğan ise, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." dedi.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAĞIYOR

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak, "Dualarımız sizlerle efendim." mesajını yazdı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise yaptığı paylaşımda, "Rabbim tez zamanda şifa versin, sizi başımızdan eksik etmesin sayın Cumhurbaşkanım. Allah'ın izniyle birçok virüsü alt ettiğiniz gibi bu virüsü de birkaç güne alt edeceksiniz. Bu milletin bu ümmetin duaları sizinle…" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de geçmiş olsun mesajında şunları söyledi: "Sn Cumhurbaşkanımıza ve Değerli Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şifa dileklerimiz ve dualarımızla…"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise paylaştığı mesajında "Sayın Cumhurbaşkanım, Rabbim Şâfî ismi şerifi ile size şifa versin, Rabbim her türlü hastalıktan ve kötülükten sizi korusun, Rabbim merhamet muhafaza ve şifa elini üzerinizden hiç çekmesin... Âmîn. Aziz Türk milletinin ve bilumum mazlumların duası sizinledir." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kapaktepe ise geçmiş olsun mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sayın Cumhurbaşkanım Rabbim size ve hanımefendiye Şafi ismiyle acil şifalar versin. Dualarımız sizinle..."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Koronavirüse Yakalandı
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