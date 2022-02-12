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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 12 Şubat Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 12 Şubat Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 12 Şubat Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

12 Şubat 2022 Cumartesi 13:46
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Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları söyledi;

“Kahramanmaraş ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum.

İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir.

Böyle kutlu bir anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz.

Bu inançla, İstiklal savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum.

Kahramanmaraş'ın bu gurur günü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 12 Şubat Mesajı
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