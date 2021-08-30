Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sıkı Pazarlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. Konuşma sırasında 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayan Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere kahramanlarımızın her birini şükranla yad ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

"ARTIK MÜŞTEREK BİR MERKEZ GELİYOR"

Projeyle ilgili bilgiler de veren Erdoğan, "Milli Savunma Bakanlığımız ve Genelkurmay Başkanlığımız 1930'lu yıllarda Kızılay semtindeki binalarda faaliyet gösteriyordu. Artık bize bir müşterek merkez gerekiyor. 12,6 milyon metrekarelik bir arazi üzerinde konumlandırılan proje, 15 bin kişiye hizmet verebilecektir. Artık Kızılay'ın içerisinde dağınık Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olmayacak. Duruşuyla, düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı meydana getirmiş olacağız. Merkezi bir savunma sistemini, müşterek bir savunma sistemini bulunduracağız. Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarına karşılık verecek bu projenin milletimize ve ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. Bu projenin aynı zamanda başkentimize de ayrı bir değer katacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

PROJENİN TESLİM TARİHİ 3 AY ÖNE ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan temel atma töreni sırasında önceki projelerde olduğu gibi yüklenici firma ile projenin bitirilme tarihiyle ilgili sıkı pazarlık yaptı. Pazarlık sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "Zaten projenin bitirilme tarihi 29 Ekim 2023'ten 30 Ağustos 2023'e çekildi." sözlerinin ardından yüklenici firmadan sürenin daha da öne çekilmesini isteyen Erdoğan, sıkı pazarlık yaptı. Pazarlık sırasında Bakan Akar'ın ve yüklenici firma yetkilisinin kulağına eğilerek bir şeyler söyleyen Erdoğan, Ay Yıldız Projesi'nin teslim tarihini 19 Mayıs'a aldırdı. Böylece proje 3 ay öne telim edilmiş olacak.

AY YILDIZ PROJESİ ASKERİ YÖNETİMİ TEK ÇATI ALTINDA TOPLAYACAK

Ay Yıldız Projesi, TSK'nın yeni bir karargahı olacak. ABD'nin askeri karargahı Pentagon'u gölgede bırakacağı belirtilen TSK'nın yeni karargahı, tüm askeri yönetimi tek bir çatı altında toplayacak.

AY YILDIZLI KARARGAH NEREDE?

Ay Yıldızlı Karargah, Etimesgut'ta yapılacak. Yeni karargah ay-yıldız şeklinde olacak. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, bir harekât merkezi, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin yıldızın farklı uçları olarak tasarlanan proje çerçevesinde ilk etapta Milli Savunma Bakanlığı binası yapımı gerçekleştirilecek.

Kuvvet Komutanlıkları etaplar halinde ve sırasıyla yeni karargah inşa edildikçe buraya taşınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ay Yıldız Projesi kapsamındaki yerleşkenin 19 Mayıs 2023'te açılacağını bildirdi.

NÜKLEER SALDIRIDAN BİLE ETKİLENMEYECEK

Dünyanın en büyük askeri harekat merkezi Pentagon'u bile gölgede bırakacağı belirtilen yeni TSK ve bakanlık karargahı, gelecekteki savaş konseptini de dikkate alan, bir nükleer savaşta dahi içerisinde harekâtın yönetileceği bir harekat merkezi olacak.

ABD Savunma Bakanlığı binası beşken şeklindeki mimarisi nedeniyle Latince "beşgen" anlamına gelen "Pentagon" olarak adlandırılıyor. Binada 11 Eylül saldırılarının ardından güçlendirme çalışmaları yapılmıştı.