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Depremzedeler için eşya yardımı yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ve Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Depremzedeler için eşya yardımı yapılacak

Depremzedeler için eşya yardımı yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ve Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

02 Kasım 2020 Pazartesi 11:22
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin eşyasını alamayacak vatandaşlara hane başına 30 bin lira eşya yardımı yapacağız. yıkık acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sahiplerimize 13 bin lira kiracılarımıza da 5 bin lira taşınma ve kira yardımı yapacağız." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

En sonunda yavrularımıza kavuştuk. Hamdolsun bu çok güzel bir mutluluk.

Bütün ekiplerimizi Türkiyemiz bu mutluluğa şahit olduk. Dualarımız kabul oldu. Vatandaşlarımıza kavuşmak için çalışıyoruz. ümitlerimizi hiçbir zaman yitirmedik. tüm ekiplerimize şükranlarımızı iletiyorum.

Yeni güzel haberlerimizi vermek için ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar.

79 canımızı yitirdik. 962 vatandaşımızı da yaralı olarak kurtarıldı.

CAN KAYBI 83'E YÜKSELDİ
Vefat sayımız 83'e yükseldi.

Acil ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı. Hızlı bir şekilde arama kurtarma çalışmaları sürerken hasar tespit çalışmalarını da tamamlayacağız. Bir taraftan da yıkım çalışmalarını başlattık. Dün itibarıyla 2 binada yıkım çalışması başladı.

KİRA YARDIMI YAPILACAK
Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin eşyasını alamayacak vatandaşlara hane başına 30 bin lira eşya yardımı yapacağız. yıkık acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sahiplerimize 13 bin lira kiracılarımıza da 5 bin lira taşınma ve kira yardımı yapacağız.

Tsunamiden zarar gören esnafımıza kısmi ödemeler başlatıldı. Bugün tespiti yapılan tüm esnafımıza ödemeleri yapılacak.

7600 kapasiteli misafirhanemiz var ve şu an sadece 139 vatandaşımız misafirhanede kalıyor. Misafirhanelerimizde daha sıcak ortamda vatandaşlarımızı misafir edebiliriz.

Kurulu boş çadır sayımız 460. çadır ihtiyacı olan vatandaşlarımız varsa muhtarlarımız aracılığı ile bize iletebilirler.

Konteyner kent çalışması başlattık. Manas meydanında bulunan alana 1000 kişilik konteyner kent kuracağız. inşallah 20 gün içinde AFAD aracılığı ile tamamlanacak.

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