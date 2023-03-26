Deva partisi kahramanmaraş aday adayları belli oldu!

Deva Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplam 17 kişi 28. dönem Milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu.
Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunanların tam listesi şöyle:
Deva Partisi Kahramanmaraş’ta 17 kişilik aday adayı listesi belirledi.
Deva Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplam 17 kişi 28. dönem Milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu.
Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunanların tam listesi şöyle: