Dilaltı hapı, astım ilacı, burun spreyi orucu bozar mı?

Her Ramazan olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar tarafından orucu neyin bozup neyin bozmayacağı konusunda kafa karışıklığı yaşanıyor. Ülkenin dört bir yanından oruçla ilgili de Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorular yöneltiliyor.

Sabah'ta yer alan habere göre diş tedavisi ve burun damlasının da orucu etkilemeyeceğini belirten Diyanet; kazayla 2-3 dakika orucu erken açmanın ise takvimde ihtiyat payı bırakıldığından dolayı orucu bozmadığını vurguladı. Yanıtlarda dilaltı haplarının ağız içinde emilip mideye ulaşmadan yok olduğu, aşıların da besin değeri taşımadığı için orucu bozmayacağı ifade edildi.

Vatandaşın sorularına Diyanet'in cevapları şöyle:

DİŞ TEDAVİSİNDE ÇALKALAMA DETAYI

Sırf diş tedavisi sebebi ile oruç bozulmaz. Tedavinin ağrısız gerçekleşmesi için yapılan enjeksiyonlar da beslenme amacı taşımadığı için orucu bozmazlar. Ancak tedavi sırasında yapılan başka işlemler sebebi ile -mesela ağız su ile çalkalanırken- boğaza su, kan veya tedavide kullanılan maddelerden biri kaçarsa oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.

"ÖZEL ASTIM SPREYLERİ ORUCU BOZMAZ"

Nefes açıcı sprey kullanmak zorunda kalan astım hastası oruç tutmayabilir. Daha sonra iyileşince tutamadığı günleri kaza eder. İyileşme ümidi kalmamışsa, o takdirde tutamadığı günler sayısınca fidye verir. Bir fidye, Ramazan'da bir kişi için verilen bir fitre miktarıdır. Ancak, nefes darlığı dışında oruç tutmaya engel başka sağlık problemi bulunmayan astım hastaları, soluk almayı rahatlatacak özel spreyi ağızlarına püskürterek oruç tutabilirler. Ağza püskürtülen bu ilaçlar orucu bozmaz. Çünkü bu spreyden bir kullanımda 1/20 ml. gibi çok az bir miktar ağza sıkılmaktadır. Bunun da önemli bir kısmı ağız ve nefes boruları cidarları tarafından emilip yok olmaktadır.

"BESİN DEĞERİ TAŞIMAYAN AŞILAR ORUCU BOZMAZ"

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

"DİLALTI HAPI MİDEYE ULAŞMAZ"

Bazı kalp rahatsızlıklarında dilaltına konulan hap, doğrudan ağız dokusu tarafından emilip kana karışarak kalp krizini önlemektedir. Söz konusu hap ağız içinde emilip yok olduğundan mideye bir şey ulaşmamaktadır. Bu itibarla, dilaltı hapı kullanmak orucu bozmaz.

"BURUN SPREYİNİN ÇOK AZ BİR KISMI MİDEYE ULAŞIR"

Tedavi amacıyla buruna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0,06 cm3'tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Bu da, mazmazadan (ağzı su ile çalkalamadan) sonra ağızda kalan rutubette olduğu gibi orucu bozacak düzeyde görülmemiştir. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla burun spreyi orucu bozmaz.

"İHTİYAT FARKINDAN DOLAYI ORUÇ BOZULMAZ"

Coğrafi irtifa farklarının etkisinden dolayı akşam namazı vaktinin girişi için takvimlerde belli bir ihtiyat payı öngörülmüştür. Buna göre takvimin gösterdiği güneşin batma vaktinden iki-üç dakika önce akşam namazına başlanması veya iftar edilmesi hâlinde namaz ve oruç geçerli olur.