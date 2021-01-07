Dışişleri Bakanlığından son dakika ABD açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de meydana gelen olaylar için yaptığı açıklamada, gelişmelerin endişeyle takip edildiğini belirterek, "ABD'deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz" dedi.

15 Temmuz darbe gecesinde ABD yönetimi, "tarafları itidale davet ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.



Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. ABD'nin başkenti Washington'da çıkan olaylar nedeniyle yerel saatle 18.00'den sonra şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Türk Dışişleri Bakanlığı da, ABD'deki olaylar üzerine bir açıklama yaptı.

"ABD'nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz" denilen Bakanlık açıklamasında şunları ifade edildi:

İTİDAL VE SAĞDUYU ÇAĞRISI

"ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz.

ABD'deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD'nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz.

TÜRK VATANDAŞLARINA UYARI

ABD'deki vatandaşlarımızın kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz."