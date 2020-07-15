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Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı

Gaziantep'te yaşayan Fatma İnal'a (29) hamilelik döneminde kontrole gittiği hastanede erkek bebekleri olacağı söylendi.

Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı

Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı

Gaziantep'te yaşayan Fatma İnal'a (29) hamilelik döneminde kontrole gittiği hastanede erkek bebekleri olacağı söylendi.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 11:01

Aynı hastanede gerçekleşen doğum sonrası bebek sağlık sorunları olduğu için yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı, aileye bebeğin erkek olduğunu gösteren rapor düzenlendi. Raporla birlikte nüfus müdürlüğüne giden baba Mehmet İnal (37), bebeğine 'Miraç Eymen' adını vererek, kimlik belgesi çıkardı. Doğumdan 5 gün sonra kontrole giden çift, bebeklerinin aslında kız olduğunu ve yanlışlık yapıldığını öğrenince hastaneden şikayetçi oldu.

Şehitkamil ilçesinde oturan 3 çocuklu Fatma ile Mehmet İnal çiftine, 21 gün önce doğum yapmak için gittikleri özel hastanede yapılan tetkiklerde bebeklerinin erkek olacağı söylendi. Bunun üzerine İnal çifti, kıyafet ve beşik gibi bebek ihtiyaçlarını erkek bebeğe göre belirleyerek aldı. Beklenen zamanda 19 gün önce gerçekleşen sezaryen ile yapılan doğumda 4 kilo 980 gram doğan bebek, solunum sıkıntısı ve kalbindeki problemler nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Hastanede oluşturulan raporda Fatma İnal'ın erkek bebek dünyaya getirdiği yazıldı. Raporla beraber nüfus müdürlüğüne giden baba Mehmet İnal, bebeğine 'Miraç Eymen' adını vererek kimlik belgesi çıkardı.

DOKTOR İLE SOHBET EDERKEN KIZ OLDUĞUNU ÖĞRENDİLER

Miraç bebeğin hastanedeki tedavisi sürerken aile annenin kontrolü için doğumdan 5 gün sonra hastaneye gitti. Doktor ile sohbet sırasında bebeklerinin isimlerini soran doktora, isminin Miraç Eymen olduğunu söyleyen aile, doktordan bebeklerinin kız olduğunu öğrendi. İnal ailesi, gelişen olayla beraber avukatları aracılığı ile savcılığa başvurarak hastaneden şikayetçi oldu. 19 gündür hastanede yatan bebeğin annesi Fatma İnal bebeği kabul ettiklerini ancak doğduktan sonra değişen cinsiyetten dolayı çok şaşırdıklarını ifade etti.

SİSTEMDE KIZ BEBEK GÖZÜKÜYOR

Anne Fatma İnal, ''7'nci aya kadar çocuğum zaten kendisini göstermedi dolayısıyla cinsiyetini öğrenemedik. Sonra hastane değişikliği yaptım. Gittiğimde renkli ultrasona girdim ve çocuğumun erkek olduğunu söylediler. 2 gün sonra da sezaryen oldum. Doğumdan sonra da erkek dediler. 5'inci gün kontrol amaçlı hastaneye gittim. Doktorumuz eşime bebeğin ismini sorunca kız olduğunu söyledi. Hatta orada görevli arkadaşlar bilgisayardan baktı ve sistemde de kız bebek olarak gözüktüğünü söylediler'' dedi.

ERKEK KİMLİĞİ ÇIKARDILAR

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden kız çocuklarına erkek kimlik çıkardıklarını ifade eden baba Mehmet İnal ise kimliğin değiştirilmesi için yardım beklediğini belirterek, ''Biz önce çocuğumuzun cinsiyetini kız olarak biliyorduk. Doğum için gittiğimiz hastanede renkli ultrason sonucu bebeğimizin erkek olacağını söylediler.

Biz de hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Kıyafetler aldık, beşik aldık. Doğum oldu doğumda yine 'erkek' dediler. Çocuğumun rahatsızlığından dolayı biz görmeden yoğun bakıma almak zorunda kaldılar. Tekrar hemşirelerle görüştüm. Bana çocuğun erkek olduğunu söyleyerek doğum raporu verdiler. Doğum raporunu aldım. Gittim çocuğumun kimliğini çıkarttım'' diye konuştu.

MİRAÇ BEBEĞE ELİFNAZ İSMİ VERİLECEK

Kimlik değişikliği ile bebeğe verilen ismin Elifnaz ismi ile değiştirmeyi planladıklarını ifade eden anne İnal, cinsiyet ayrımı yapmadığını tek isteğinin bebeğinin tedavi sürecinin başarıyla bitmesi olduğunu belirtti. Öte yandan İnal ailesi, hastane yetkililerinin kendilerine doğum belgelerini düzenleyen personelden kaynaklı bir sorun olduğunu söylediklerini ifade etti.

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GaziantepDoğum RaporuHastaneErkekKızBebek
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