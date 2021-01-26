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Doktor civanım filmi gerçek oldu

Şifa dağıttığını öne süren çiftçinin evinin önündeki kuyruk Kemal Sunal'ın filmi ‘Doktor Civanım'daki sahneyi hatırlattı.

Doktor civanım filmi gerçek oldu

Doktor civanım filmi gerçek oldu

Şifa dağıttığını öne süren çiftçinin evinin önündeki kuyruk Kemal Sunal'ın filmi ‘Doktor Civanım'daki sahneyi hatırlattı.

26 Ocak 2021 Salı 12:07
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Çiftçi, birçok kişinin gün içinde evinin önünde sıraya girerek yaptığı kürlerinden aldığını, hazırladığı karışımın en yaygın hastalıklara bile iyi geldiğini savundu.

Mersin’in Erdemli ilçesinde Hasan Demir (52), anneannesinden öğrendiği yöntemlerle doğadan topladığı bitkilerden elde ettiği kürlerin birçok hastalığa iyi geldiğini iddia etti. Hastalıklarına şifa arayan vatandaşların Demir'in evinin önünde oluşturduğu kuyruk ise Kemal Sunal’ın 'Doktor Civanım' filmindeki sahneleri hatırlattı.

Erdemli’de alternatif tıpla ilgilenen çiftçi Hasan Demir, 30 yıl önce anneannesinden bitkilerle kürler hazırlamayı öğrendi. Demir, birçok hastalığa şifa olduğunu iddia ettiği kürleri hazırlamak için Toros Dağları’nda yaklaşık 2 bin rakımın üstüne çıkarak ağaç tohumu ve bitkiler topluyor. 2015 yılında rahatsızlandıktan sonra kendi yaptığı bitki kürünü içen Demir, bunun sayesinde iyileştiğini iddia ederek çevrede benzer hastalıkları olanlara da bu kürlerden ücretsiz dağıtmaya başladı.

'DOKTOR CİVANIM' FİLMİNDEKİ SAHNELERİ HATIRLATTI

Bitki kürlerinin romatizma, KOAH, bel fıtığı, kas ve boğaz ağrıları, enfeksiyon gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini savunan Demir’in evinin önünde kürlerden almak için birçok kişi sıraya girerken, bu durum Kemal Sunal’ın 'Doktor Civanım' filmindeki sahneleri hatırlattı.

Genç, yaşlı birçok kişinin gün içinde evinin önünde sıraya girerek kürlerinden aldığını kaydeden Demir, hazırladığı karışımın en yaygın hastalıklara iyi geldiğini savundu. Hazırladığı karışımların Sağlık Bakanlığı tarafından bilimsel açıdan incelenmesini isteyen Demir, "Eğer araştırmalar sonucu uygun bulunursa ben bitki kürlerimin tüm insanlığa fayda sağlamasını istiyorum. İnsanlar hastalıklarına çare bulmak için buraya geliyorlar. Ben bu işi yıllar önce öğrendim. Elimden geleni yapıyorum. Şifalı otları toplayarak kürlerimi hazırlıyorum” dedi.

'KÜRLERİN KARŞILIĞINDA PARA ALMIYOR'

Vatandaşlardan Kemal Özer Damar tıkanıklığı ve vücut ağrıları olduğunu, Demir’in kürlerinden aldığını dile getirdi.

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