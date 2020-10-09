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Doludan korumak için otomobiline Türk bayrağı seren kişi gözaltına alındı

İstanbul Fatih'te aracını doludan korumak isterken aracın üstüne Türk bayrağı örten kişi sosyal medyadan tepki toplamıştı. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 'tekniker' olarak görev yapan Hüsnü Y.(35), bugün gözaltına alındı.

Doludan korumak için otomobiline Türk bayrağı seren kişi gözaltına alındı

Doludan korumak için otomobiline Türk bayrağı seren kişi gözaltına alındı

İstanbul Fatih'te aracını doludan korumak isterken aracın üstüne Türk bayrağı örten kişi sosyal medyadan tepki toplamıştı. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 'tekniker' olarak görev yapan Hüsnü Y.(35), bugün gözaltına alındı.

09 Ekim 2020 Cuma 18:04

Fatih'te İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 'tekniker' olarak görev yapan Hüsnü Y.(35) dolu yağışından korumak için otomobilinin üstüne Türk Bayrağı serdi.

"YAĞIŞTAN KORUMAK İÇİN YAPTIM" DEDİ

Hüsnü Y.(35), "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçundan gözaltına alındı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Tevfik Fikret Polis Merkezi'ne götürülen Hüsnü Y., emniyette verdiği ifadede "Art niyetli olarak yapmadım, sadece arabamı yağıştan korumak için yaptım" dedi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan araca serilen Türk bayrağı, savcılık kararıyla polisler tarafından Hüsnü Y.'den alınarak emniyete götürüldü.

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