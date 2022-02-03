Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek’ten Regaip Kandili Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Regaip Kandili Mesajı
“Berdücesi” Yayın Hayatına Başladı
“Berdücesi” Yayın Hayatına Başladı
Başkan Okay’dan Regaip Kandili Mesajı
Başkan Okay’dan Regaip Kandili Mesajı
Trafikte Güvenlik Büyükşehir’e Emanet
Trafikte Güvenlik Büyükşehir’e Emanet
Başkan Okay’dan Maraş Harbi Mesajı
Başkan Okay’dan Maraş Harbi Mesajı

Dünya facebook'u siliyor!

Sosyal medya devi Facebook, 18 yıllık tarihinde ilk kez günlük aktif kullanıcı sayısının düştüğünü açıkladı. Facebook'un hedef kitlesinin rakip platformlara geçmesi, tarihi düşüşün ana nedenlerinden.

Dünya facebook'u siliyor!

Dünya facebook'u siliyor!

Sosyal medya devi Facebook, 18 yıllık tarihinde ilk kez günlük aktif kullanıcı sayısının düştüğünü açıkladı. Facebook'un hedef kitlesinin rakip platformlara geçmesi, tarihi düşüşün ana nedenlerinden.

03 Şubat 2022 Perşembe 14:45
banner459

BBC Türkçe'nin haberine göre, Facebook'un ana şirketi Meta Networks, günlük kullanıcı sayısının Aralık ayının sonuna kadarki üç aylık dönemde 1 milyar 929 milyona düştüğünü açıkladı. 2021'in bir önceki çeyreği için bu sayı 1 milyar 930 milyondu.

TikTok ve YouTube rekabeti karşısında gelir artışının yavaşladığı uyarısında bulunan şirketin platformundaki reklamverenler de harcamalarını azaltıyor.

RAKİPLERE YÖNELDİLER

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, genç kullanıcılar başta olmak üzere hedef kitlelerinin rakiplerine yönelmesi nedeniyle şirketin satışlarındaki büyümenin yavaşladığını söyledi.

Google'dan sonra dünyanın en büyük ikinci dijital reklam platformuna sahip olan Meta, Apple'ın işletim sisteminde yaptığı gizlilikle ilgili değişikliklerinden de etkilendiğini söyledi.

BORSA DEĞERİ 200 MİLYAR DOLAR ERİDİ

Meta'nın CFO'su Dave Wehner'e göre, değişiklikler markaların Facebook ve Instagram'daki reklamlarını hedeflemesini ve ölçmesini zorlaştırdı. Bu durum, 2022 yılında "10 milyar dolar civarında" bir etki yaratabilir.

Bu açıklamalardan sonra Meta'nın hisseleri New York'ta borsanın kapanışından sonraki işlemlerde yüzde 20'den fazla değer kaybetti.

Meta'nın hisse fiyatındaki düşüş, şirketin borsa değerinden yaklaşık 200 milyar dolar erimesine neden oldu.

Twitter, Snap ve Pinterest dahil olmak üzere diğer sosyal medya platformlarındaki hisseler de uzun vadeli işlemlerde keskin bir düşüş yaşadı.

Meta'nın büyük bir kısmı reklam satışlarından oluşan toplam geliri, bu dönemde piyasa tahminlerini kıl payı geçerek 33.67 milyar dolara yükseldi.

Gelecek çeyrek için gelir beklentisini de paylaşan şirket, 27 milyar ila 29 milyar dolar gelir öngörüyor. Bu, analistlerin beklediğinden daha düşük bir seviye.

Şirket, Çinli teknoloji devi ByteDance'in sahibi olduğu TikTok ile rekabet edebilmek için video alanına yatırım yapıyor. Ancak bu yatırımların geri dönüşü, Facebook ve Instagram'daki kadar yüksek olmuyor.

Buna karşın Zuckerberg, video ve sanal gerçekliğe yapılan yatırımların, mobil reklamcılık ve Instagram hikayelere yapılan önceki yatırımlar gibi karşılığının alınacağından emin olduğunu söyledi.

Ancak firmanın önceki strateji değişiklikleri sırasında büyük bir rakiple mücadele etmek zorunda olmadığını kaydetti.

Zuckerberg, "Ekipler oldukça iyi performans gösteriyor ve ürün çok hızlı büyüyor" dedi ve ekledi:

"Burada farklı olan şey, TikTok'un şimdiden çok büyük bir rakip haline gelmesi ve oldukça hızlı bir oranda büyümeye devam etmesi."

Anahtar Kelimeler:
Dünya Facebooku Siliyor!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB açıkladı! Bu ay başlıyor
MEB açıkladı! Bu ay başlıyor
Yardımcıoğlu, ‘Üniversitelerin İkinci Öğretim Programları İvedilikle Kapatılmalıdır!’
Yardımcıoğlu, ‘Üniversitelerin İkinci Öğretim Programları İvedilikle Kapatılmalıdır!’
Yunanistan'ın Geri İttiği 12 Göçmen Donarak Öldü
Yunanistan'ın Geri İttiği 12 Göçmen Donarak Öldü
Jandarma Kahramanmaraş ve birçok ilde personel alacak!
Jandarma Kahramanmaraş ve birçok ilde personel alacak!
Hastaneye giden kadın donarak öldü!
Hastaneye giden kadın donarak öldü!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber